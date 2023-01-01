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Симон и дубы
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Simon och ekarna
Симон и дубы
2011 / Швеция / Дания / Германия / Норвегия
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5.4
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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