Ron ParfittТак что какие-то важные перцы тебя отшили. Ты — мужик-танцор. Думаешь, я никогда не получал по шее? И что ты будешь делать? Что, спрячешься, или залезешь под одеяло и будешь смотреть «Дневник Бриджит Джонс 2» с белыми Мальтезерами?
Bruce[закадровый голос]Сальса... Это было что-то с другой планеты. Музыка, страсть, ритм.
BruceКак только я надел эти туфли, я не хотел их снимать. Казалось, у меня в пятках пылал огонь. Я был неудержимой сальса-машиной, трофей за трофеем, под присмотром моего наставника, Рона Парфитта. Отличный тренер, жёсткий ублюдок.
Ron Parfitt[в кадре фильма]Большинство думают, что танцуешь ногами. Хрень! Танцуешь сердцем. Танцуешь с эль корaзон. А у Брюса сердце, как у бизона, и яйца, как у слона.