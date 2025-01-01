Меню
Цитаты из фильма Танцуй отсюда!

Цитаты из фильма Танцуй отсюда!

Bruce Синтетика, меньше трения — меньше мозолей. Если, конечно, ты не любишь мозоли. А кто их любит?
Bruce Пилигримы.
Bejan Именно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bruce У меня есть то, чего нет у тебя. Знаешь, что это?
Drew Сахарный диабет второго типа.
Bruce Сердце. Corazón... Ты понимаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bejan Это время Гуни. Ты в курсе, что такое время Гуни?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Drew Такие дамы, как она, используют таких парней, как ты, чтобы узнавать про таких, как я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bruce Привет. Я просто хотел извиниться за то, что был с тобой груб.
Bejan Да, ты был. Ты был со мной очень груб. На самом деле ты был немного свиньёй. Грубой свиньёй.
[пауза]
Bejan Шучу с тобой, боже! Меня зовут Бежан, приятно познакомиться!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после того, как Брюс выдал яркое выступление в полуфинальном раунде танцевального конкурса]
Bejan Ты можешь выиграть, Брюс.
Bruce [запыхавшись] У меня почти не осталось сил.
Bejan Хочешь...?
Bruce А?
Bejan [поднимает перед лицом Брюса бутылку с напитком и соломинкой] Попьёшь?
Bruce Нет, не хочу...
Bejan [настаивает] Попьёшь!
[Брюс послушно делает несколько глотков из бутылки]
Bejan Глаз тигра, Брюс. Глаз тигра!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ron Parfitt Так что какие-то важные перцы тебя отшили. Ты — мужик-танцор. Думаешь, я никогда не получал по шее? И что ты будешь делать? Что, спрячешься, или залезешь под одеяло и будешь смотреть «Дневник Бриджит Джонс 2» с белыми Мальтезерами?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bruce Что ты скрываешь?
Bejan Ничего.
Bruce [любопытно] Что ты скрываешь?
Bejan Смотри...
[убирает руки с листовки о конкурсе сальсы на доске объявлений]
Bejan Санто Вито!
Bruce Да ну, это же просто ещё одна ночь сальсы. И что?
Bejan «И что»? Посмотрите на это, вы, мягкотелые! Это же соревнование!
[понижает голос]
Bejan Извини... Ты разве не видишь, это твой час, Брюс. Это время Гуни. Ты знаешь, что такое время Гуни?
Bruce Да, конечно, знаю про время Гуни. Мои часы идут по времени Гуни.
Bejan Тогда ты знаешь, что наверху — их время, а здесь внизу — наше. Ты сможешь, Брюс. Ты выиграешь эту мать-***у и покажешь всем, на что ты реально способен. Подумай, что тебе терять-то?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Перед выходом в танцевальный клуб Boteco Бежан готовит Брюса к преображению]
Bejan Еще две штуки: твоя волосатая грудь и загар.
Bruce Нет, нет, нет!
Bejan Да, да, да, да!
Bruce Нет, нет.
Bejan Брюс, какой сейчас год? Мы что, в прошлое вернулись? Мы что, из ДеЛориана вышли? Это 1985? Это Хилл-Вэлли?
[стучит по голове Брюса]
Bejan Думай, МакФлай! Думай!
Bruce Ай!
Bejan Извини... Значит, возьми это
[даёт ему крем для бритья и бритву]
Bejan , и возьми это
[даёт ему лосьон для загара]
Bejan . У тебя десять минут.
[пауза, Брюс всё ещё стоит ошарашенный и неподвижный перед Бежаном]
Bejan БЕЖИ, МАРТИ!
[Брюс сразу же направляется в душевую]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Bruce [закадровый голос] Сальса... Это было что-то с другой планеты. Музыка, страсть, ритм.
Bruce Как только я надел эти туфли, я не хотел их снимать. Казалось, у меня в пятках пылал огонь. Я был неудержимой сальса-машиной, трофей за трофеем, под присмотром моего наставника, Рона Парфитта. Отличный тренер, жёсткий ублюдок.
Ron Parfitt [в кадре фильма] Большинство думают, что танцуешь ногами. Хрень! Танцуешь сердцем. Танцуешь с эль корaзон. А у Брюса сердце, как у бизона, и яйца, как у слона.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
