Bruce Что ты скрываешь?

Bruce [любопытно] Что ты скрываешь?

[убирает руки с листовки о конкурсе сальсы на доске объявлений]

Bejan Санто Вито!

Bruce Да ну, это же просто ещё одна ночь сальсы. И что?

Bejan «И что»? Посмотрите на это, вы, мягкотелые! Это же соревнование!

[понижает голос]

Bejan Извини... Ты разве не видишь, это твой час, Брюс. Это время Гуни. Ты знаешь, что такое время Гуни?

Bruce Да, конечно, знаю про время Гуни. Мои часы идут по времени Гуни.