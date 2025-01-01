JJВ тот момент, когда он прыгнул, он понял, что единственное, что в его жизни он не сможет исправить — это то, что он только что сделал. Представляешь эти пять секунд, пока он падал? Какая это была агония. Для меня же как будто я упал, не упав, из-за вас. Я провёл свои пять секунд на той крыше, а не в воздухе.
JessДжейДжей, я профессиональный лжец, а ты даже не умеешь нормально врать.
MartinМы созданы друг для друга, мы команда. То есть, мы худшая команда, какую только видел мир, и если бы я выбирал, ни один из вас не попал бы даже на скамейку запасных, но тем не менее.
[первые реплики]
MartinКороче говоря, я решил покончить с собой. Вот в чем загвоздка с суицидами, я понял — нельзя сократить длинную историю, потому что именно она людям и интересна. Особенно если ты такой, как я, что, к сожалению, было и есть до сих пор. Так что, простите, если вы это уже знали, но я — Мартин Шарп, человек, у которого было всё. Одна жена, двое детей, три собаки, как минимум четыре премии People's Choice и пять утра в неделю на самом успешном утреннем шоу Британии. Мне даже предлагали понедельники выходными. Пока всё шло отлично. Я достиг среднего возраста без шрамов, с деньгами в банке. Пока не встретил Сьюзи Дженкинс на презентации нового мужского увлажняющего крема. Всё, что могу сказать в свою защиту, Ваша честь — мне она казалась 25-летней.
Martin[о Джесс]Честно говоря, я не понимаю, как ты с ней вообще выжил.