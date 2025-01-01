[первые реплики]

Короче говоря, я решил покончить с собой. Вот в чем загвоздка с суицидами, я понял — нельзя сократить длинную историю, потому что именно она людям и интересна. Особенно если ты такой, как я, что, к сожалению, было и есть до сих пор. Так что, простите, если вы это уже знали, но я — Мартин Шарп, человек, у которого было всё. Одна жена, двое детей, три собаки, как минимум четыре премии People's Choice и пять утра в неделю на самом успешном утреннем шоу Британии. Мне даже предлагали понедельники выходными. Пока всё шло отлично. Я достиг среднего возраста без шрамов, с деньгами в банке. Пока не встретил Сьюзи Дженкинс на презентации нового мужского увлажняющего крема. Всё, что могу сказать в свою защиту, Ваша честь — мне она казалась 25-летней.