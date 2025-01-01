Меню
Цитаты из фильма Долгое падение

JJ Я не боюсь боли. Меня убивает надежда.
JJ Мой терапевт рассказал мне историю, настоящую историю, про парня, который выжил, прыгнув с моста Золотые Ворота.
Jess Это скорее анекдот, а не совсем история.
JJ В тот момент, когда он прыгнул, он понял, что единственное, что в его жизни он не сможет исправить — это то, что он только что сделал. Представляешь эти пять секунд, пока он падал? Какая это была агония. Для меня же как будто я упал, не упав, из-за вас. Я провёл свои пять секунд на той крыше, а не в воздухе.
Jess ДжейДжей, я профессиональный лжец, а ты даже не умеешь нормально врать.
JJ Как бы я ни менялся, я остаюсь собой.
JJ Видишь ли, Джессу всему нужно — чувствовать себя важной. Мурин же — нужна любовь. А тебе, тебе просто надо мозги включить.
Martin Справедливо.
Martin Знаешь, что я чувствую, когда просыпаюсь утром? Унижение. А в обед? Тоже унижение. Моя жизнь — это непрерывный поток унижений. Я не грустный, не злой, просто униженный.
Martin Тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, что ты немного идиот?
Chris Я политик, вот что мне *всегда* говорят.
Martin Я недооценил, насколько они меня ненавидят.
Martin Мы созданы друг для друга, мы команда. То есть, мы худшая команда, какую только видел мир, и если бы я выбирал, ни один из вас не попал бы даже на скамейку запасных, но тем не менее.
[первые реплики]
Martin Короче говоря, я решил покончить с собой. Вот в чем загвоздка с суицидами, я понял — нельзя сократить длинную историю, потому что именно она людям и интересна. Особенно если ты такой, как я, что, к сожалению, было и есть до сих пор. Так что, простите, если вы это уже знали, но я — Мартин Шарп, человек, у которого было всё. Одна жена, двое детей, три собаки, как минимум четыре премии People's Choice и пять утра в неделю на самом успешном утреннем шоу Британии. Мне даже предлагали понедельники выходными. Пока всё шло отлично. Я достиг среднего возраста без шрамов, с деньгами в банке. Пока не встретил Сьюзи Дженкинс на презентации нового мужского увлажняющего крема. Всё, что могу сказать в свою защиту, Ваша честь — мне она казалась 25-летней.
Martin [о Джесс] Честно говоря, я не понимаю, как ты с ней вообще выжил.
Chris Беруши.
Jess [описание "видения"] Он был похож на Мэтта Дэймона! И был голый!
Penny Мэтт Дэймон? Рассказывай дальше!
Martin Я не знал, что это соревнование.
JJ Просто кучка отчаянных людей, которые вместе пытаются чувствовать себя чуть менее отчаянными.
Jess Мы что, в банде?
Martin Это не банда.
Jess Тебе доставляет удовольствие это, да? Извращенец! О боже, ты — Мартин Шарп! Ты *и* есть извращенец.
[Джесс прячется в ванной комнате в гостинице ДжейДжей]
Jess Ладно, сейчас я кое-что скажу.
JJ [испуганно] Ой, б###ь!
Jess Потому что если я буду молчать, а ты меня заметишь, когда пойдёшь в туалет, думаю, будет хуже.
Jess Можешь идти рядом, а не сзади? Моя попа — не самая лучшая сторона.
[Джесс уходит]
Крис [Джесс] *Мартин не хочет мои деньги.*
[Мартину]
Крис Не хочешь, да?
