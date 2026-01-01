Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Цена вершины»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Работяга
Alexander Rabotyaga
Киноафиша
Персоны
Александр Работяга
Александр Работяга
Alexander Rabotyaga
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
В ожидании моря
(2013)
Фильмография Александр Работяга
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2013
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.6
В ожидании моря
V ozhidanii morya
драма
2013, Россия / Германия / Франция / Бельгия / Казахстан / Украина
Смотреть трейлер
С июня скошенную траву в компост не кладу: отправляю вот куда – и все лето не нарадуюсь результату
Даже в +40 от японцев никогда не пахнет потом: их секрет до безобразия прост
1 фраза, после которой телефонные мошенники сами бросают трубки: работает безотказно
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667