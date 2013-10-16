Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
В ожидании моря. Трейлер
В ожидании моря. Трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 16 октября 2013
В ожидании моря
– Фильм об ушедшем море, о рыбаках, которые остались без воды. Марат, капитан рыболовецкого судна, попадает в тюрьму на десять лет. А когда он возвращается домой — аула уже нет, нет и моря, только голая степь.
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
отрывок 4
отрывок 3
отрывок 2
отрывок 1
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
6.6
В ожидании моря
драма, 2013, Россия / Германия / Франция / Бельгия / Казахстан / Украина
01:23
Лермонтов
тизер
01:13
Чебурашка 2
трейлер
01:12
Клёвый УLove
трейлер
02:51
Никто 2
дублированный трейлер
01:44
Пролетая над гнездом кукушки
трейлер с русским субтитрами
00:37
Русалочка и морской монстр
дублированный трейлер
01:25
Выход 8
дублированный трейлер
01:15
Левша
трейлер
01:41
Призрак в доспехах
дублированный трейлер (студийная банда)
01:00
(Не)искусственный интеллект
трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail