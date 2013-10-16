Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
В ожидании моря - трейлер
Киноафиша Трейлеры В ожидании моря. Трейлер

В ожидании моря. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 16 октября 2013
В ожидании моря – Фильм об ушедшем море, о рыбаках, которые остались без воды. Марат, капитан рыболовецкого судна, попадает в тюрьму на десять лет. А когда он возвращается домой — аула уже нет, нет и моря, только голая степь.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.6 В ожидании моря
В ожидании моря драма, 2013, Россия / Германия / Франция / Бельгия / Казахстан / Украина
Лермонтов - тизер 01:23
Лермонтов  тизер
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
Клёвый УLove - трейлер 01:12
Клёвый УLove  трейлер
Никто 2 - дублированный трейлер 02:51
Никто 2  дублированный трейлер
Пролетая над гнездом кукушки - трейлер с русским субтитрами 01:44
Пролетая над гнездом кукушки  трейлер с русским субтитрами
Русалочка и морской монстр - дублированный трейлер 00:37
Русалочка и морской монстр  дублированный трейлер
Выход 8 - дублированный трейлер 01:25
Выход 8  дублированный трейлер
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
Призрак в доспехах - дублированный трейлер (студийная банда) 01:41
Призрак в доспехах  дублированный трейлер (студийная банда)
(Не)искусственный интеллект - трейлер 01:00
(Не)искусственный интеллект  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше