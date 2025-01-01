Pat Gardner [после того, как Брюс затягивается в пустоту за окном здания, Карол Энн появляется, чтобы предупредить Пэт держаться подальше]

[кричит]

Pat Gardner Карол Энн!

Carol Anne [грустно] Уходи, Пэт! Он не хочет их, он хочет только меня! Ты меня не любишь, ты не хочешь, чтобы я была здесь. Мои родители тоже меня не любят. Они меня выгнали. Кейн любит меня, Кейн хочет меня!

[протягивает руку]

Carol Anne Отдай мне ожерелье Танжины — и можешь забрать Брюса и Донну. Они — твоя семья. Я пойду с Кейном.

Pat Gardner [голос дрожит] Твои мама и папа тебя любят! Очень любят! И я тоже люблю. Мне трудно это показать иногда, но я люблю тебя!

Carol Anne [не верит ей] Нет, спаси свою семью! Вот кто для тебя важен, а не я!

Pat Gardner [со слезами на глазах] Это не так! Ты часть моей семьи! Ты и Донна — как мои дети! Я люблю тебя, Карол Энн, и сделаю всё, чтобы доказать это! Ты должна мне поверить!

Carol Anne [зло] Нет! Уходи!

Pat Gardner [рыдая] Карол Энн!

Carol Anne [голосом и лицом Кейна] Уходи!