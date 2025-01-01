Pat Gardner
[после того, как Брюс затягивается в пустоту за окном здания, Карол Энн появляется, чтобы предупредить Пэт держаться подальше]
[кричит]
Pat Gardner
Карол Энн!
Carol Anne
[грустно]
Уходи, Пэт! Он не хочет их, он хочет только меня! Ты меня не любишь, ты не хочешь, чтобы я была здесь. Мои родители тоже меня не любят. Они меня выгнали. Кейн любит меня, Кейн хочет меня!
[протягивает руку]
Carol Anne
Отдай мне ожерелье Танжины — и можешь забрать Брюса и Донну. Они — твоя семья. Я пойду с Кейном.
Pat Gardner
[голос дрожит]
Твои мама и папа тебя любят! Очень любят! И я тоже люблю. Мне трудно это показать иногда, но я люблю тебя!
Carol Anne
[не верит ей]
Нет, спаси свою семью! Вот кто для тебя важен, а не я!
Pat Gardner
[со слезами на глазах]
Это не так! Ты часть моей семьи! Ты и Донна — как мои дети! Я люблю тебя, Карол Энн, и сделаю всё, чтобы доказать это! Ты должна мне поверить!
Carol Anne
[зло]
Нет! Уходи!
Pat Gardner
[рыдая]
Карол Энн!
Carol Anne
[голосом и лицом Кейна]
Уходи!
[Пэт отскакивает в шоке, а дух, маскирующийся под Карол Энн, исчезает в пустоте]