Киноафиша Фильмы Полтергейст 3 Цитаты из фильма Полтергейст 3

Цитаты из фильма Полтергейст 3

Pat Gardner [после того, как Брюс затягивается в пустоту за окном здания, Карол Энн появляется, чтобы предупредить Пэт держаться подальше]
[кричит]
Pat Gardner Карол Энн!
Carol Anne [грустно] Уходи, Пэт! Он не хочет их, он хочет только меня! Ты меня не любишь, ты не хочешь, чтобы я была здесь. Мои родители тоже меня не любят. Они меня выгнали. Кейн любит меня, Кейн хочет меня!
[протягивает руку]
Carol Anne Отдай мне ожерелье Танжины — и можешь забрать Брюса и Донну. Они — твоя семья. Я пойду с Кейном.
Pat Gardner [голос дрожит] Твои мама и папа тебя любят! Очень любят! И я тоже люблю. Мне трудно это показать иногда, но я люблю тебя!
Carol Anne [не верит ей] Нет, спаси свою семью! Вот кто для тебя важен, а не я!
Pat Gardner [со слезами на глазах] Это не так! Ты часть моей семьи! Ты и Донна — как мои дети! Я люблю тебя, Карол Энн, и сделаю всё, чтобы доказать это! Ты должна мне поверить!
Carol Anne [зло] Нет! Уходи!
Pat Gardner [рыдая] Карол Энн!
Carol Anne [голосом и лицом Кейна] Уходи!
[Пэт отскакивает в шоке, а дух, маскирующийся под Карол Энн, исчезает в пустоте]
Bruce Gardner Кэрол Энн! Кэрол Энн! Кэрол Энн!
Pat Gardner Брюс! Брюс! Брюс!
Tangina ЭТО НЕ КЭРОЛ ЭНН!
Carol Anne [после того, как она опоздала на автобус] Отлично! Сегодня мне не надо идти в эту жуткую школу!
Tangina Кейн! Верни ей семью. Они тебе не нужны. Тебе не нужна Кэрол Энн! Я могу вывести тебя к свету. У меня есть ЗНАНИЯ... и СИЛА!
Pat Gardner Ты отлично выглядишь! Помни: МЕНЬШЕ — ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ!
Tangina Отойдите! Он забрал девочек, а теперь ХОЧЕТ ВАС!
Bruce Gardner Как бы ты себя чувствовал, если бы какой-то шарлатан сказал тебе, что у тебя сверхъестественные способности?
Pat Gardner Помнишь того парня, что всё время выступал в ток-шоу, гнул ключи, чинил часы, фотографировал себя в темноте? Может, Кэрол Энн?
Bruce Gardner Только не ты тоже, дай ребенку передышку, сначала твой сумасшедший зять использовал её как козла отпущения за четверть миллиона домов, что он построил.
Pat Gardner Стивен этого не делал!
Bruce Gardner Стивен и твоя сестра изрядно натерпели бедняжку с этими чудаковатыми экстрасенсами и колдунами.
Marcie Moyer О, Скотт! Мой рыцарь в блестящем акне!
Pat Gardner Да кому, чёрт возьми, какое дело?
Tangina Твидиндям или Твидиндямбл?
Donna Gardner КЭРОЛ-ЭНН, КЭРОЛ-ЭНН, КЭРОЛ-ЭНН!
Тангина [по телефону] Доктор Ситон? Кейн нашёл Кэрол Энн, и это всё ваша вина.
Carol Anne Женщина имеет право передумать.
Tangina Боже мой! ОН ЕЁ НАШЁЛ!
Bruce Gardner ЧТО ТЕБЕ НАДО?
Kane ТЫ!
Bruce Gardner [Пэт] Что ты задумал?
Pat Gardner Собрать всё, что принадлежит этой маленькой с****, и отправить её домой к моей сестре.
Bruce Gardner [думает о Кэрол Энн] Это была не её вина.
Kane [шёпотом] Нет, это она...
[Пэт поворачивается к Брюсу, услышав голос]
Kane [появляется через зеркало и пугает их] НЕТ, ЭТО ОНА!
[когда Кейн касается их отражений, лифт сходит с ума — быстро поднимается и опускается]
Kane ТАНГИНА!
Tangina Я одна из этих странных экстрасенсов твоего зятя. Тсс!
Пэт Гарднер [Последняя реплика] Она это сделала! Она нас спасла!
Kane Кэрол Энн, не бойся! Мы тебе не причиняем вреда, мы любим тебя. Ты наш единственный ангел, который может вывести нас на свет. Мы никогда не сделаем тебе больно, НИКОГДА! Не убегай от меня. Ты нам нужна, Кэрол Энн, ВЫВЕДИ НАС НА СВЕТ!
[Донна наносит пудру и смотрится в зеркальце]
Bruce Gardner Тебе лучше быть осторожной. Помни, что случилось с Нарциссом?
Donna Gardner На-р-кто?
Bruce Gardner Греческая мифология. Это был парень, который так любил смотреть на своё отражение в пруду, что в итоге утонул.
Donna Gardner Ну, только мальчишка мог быть таким неуклюжим.
Pat Gardner Точно.
Tangina Снаружи — внутри.
Donna Gardner А они думали, что это я.
Carol Anne Ты такая безвкусица.
Bruce Gardner Чёртов ублюдок!
Scott Лужа! *Лужа*!
Scott [после того, как выбрался из замерзшего бассейна и врезался лицом в стеклянную дверь] Донна?
Bruce Gardner Скотт?
Scott Донна!
Bruce Gardner Скотт!
Scott Они... Они забрали Донну!
Bruce Gardner Кто забрал Донну?
Scott Они забрали Донну и...
Bruce Gardner Что ты говоришь?
Scott ...и Кэрол Энн!
Bruce Gardner Кто забрал Кэрол Энн?
Scott ...Они их забрали.
Bruce Gardner КТО, ЧЁРТ ПОБЕРИ, КТО?!
Tangina Потому что Кейн всё ещё думает, что она ему нужна. Он был безумен при жизни, а теперь его безумие стало Зверем. Он хочет забрать Кэрол Энн, пока она не выросла. Молодость — это сильная жизненная сила. Невинность — чистая жизненная сила. Мы теряем силу, когда теряем невинность. Видишь, невинность — это единственный дар, который нам дан в жизни; всё остальное нужно завоёвывать. В этом даре — чистота. В этой чистоте — сила.
Donna Gardner [в служебном помещении охраны] Хочешь увидеть панику?
[по внутренней связи, наблюдая, как ее друзья плавают в бассейне]
Donna Gardner Полиция! Мы вас окружили! Выходите с поднятыми руками и спущенными штанами!
Scott [по внутренней связи] Привет, это твой вожатый. Джефф, хватит пи#деть в бассейн.
Kane Ожерелье!
[Кейн резко шлёпает Пэт. Она падает на высохшее тело Донны, а потом снова на высохшее тело Брюса, после чего Пэт хватает лопату]
Kane Дай мне ожерелье.
Pat Gardner Нет!
Kane Ожерелье!
Pat Gardner Нет!
[Пэт рубит Кейна по голове, тело падает на замерзшую землю, Пэт смотрит на голову Кейна и сдирает кожу, обнажая мумифицированную плоть, и издаёт пронзительный крик]
Tangina [Кейн возвращается к жизни. Он бросается на Пэт, но вдруг Танжина появляется из зеркала] Кейн!
Pat Gardner НЕТ! ТАНГИНА, НЕ НАДО! Скажи мне, как использовать Ожерелье, чтобы я мог спасти всех вас!
Tangina Спасибо, Пэт! Но так должно быть. Передай Кэроланн от меня прощай. Скажи, что я всегда буду её любить, и что её кошмар закончился.
