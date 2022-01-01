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Полтергейст 3
Полтергейст 3, 1988: актеры и роли
Poltergeist III
Полтергейст 3
1988 / США
4.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Полтергейст 3, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гари Шерман
Gary Sherman
В ролях
Том Скеррит
Tom Skerritt
Нэнси Аллен
Nancy Allen
Хезер О’Рурк
Heather O'Rourke
Зельда Рубинштейн
Zelda Rubinstein
Лара Флинн Бойл
Lara Flynn Boyle
Кипли Уэнц
Kipley Wentz
Ричард Файр
Натан Дэвис
Nathan Davis
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