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Полтергейст 3
Кадры из фильма «Полтергейст 3»
Poltergeist III
Полтергейст 3
1988 / США
4.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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