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Швы
Швы, 2012: актеры и роли
Stitches
Швы
2012 / Ирландия
Трейлер
5.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Швы, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Конор МакМахон
В ролях
Росс Ноубл
Ross Noble
Джемма-Ли Деверё
Gemma-Leah Devereux
Томми Найт
Tommy Knight
Валери Спелман
Valerie Spelman
Лорна Демпси
Lorna Dempsey
Джемма Каррен
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