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Джемма Пауэлл
Джемма Пауэлл
Jemma Powell
О персоне
Фильмография
Джемма Пауэлл
Jemma Powell
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Дата рождения
25 июля 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Джеммы Пауэлл
Родилась 25 июля 1980 года.
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Фильмография Джеммы Пауэлл
Таинственный сад
фэнтези, драма, семейный
2020, Великобритания / Франция
5.0
В страхе
триллер
2013, Великобритания
6.0
Алиса в стране чудес
сказка, приключения, семейный
2010, США
7.0
Ангел
драма, мелодрама
2007, Великобритания / Бельгия / Франция
7.0
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