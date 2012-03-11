Герой фильма Томми Коули, житель Эденстоуна, страдающий боязнью открытого пространства, вынужден скрываться по закоулкам покинутого города, по которому пронеслась волна безумных по своей сущности преступлений. Преследуемый бандой малолеток в капюшонах он спасается сам и спасает свою малолетнюю дочь. Ему кажется, что спасения можно достичь лишь в заброшенной башне, известной как Цитадель…
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