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Постер фильма Цитадель
5.5
Киноафиша Фильмы Цитадель
5.5

Цитадель

, 2012
Citadel
Ирландия, Великобритания / ужасы, драма, триллер / 18+
Постер фильма Цитадель
5.5

О фильме

Герой фильма Томми Коули, житель Эденстоуна, страдающий боязнью открытого пространства, вынужден скрываться по закоулкам покинутого города, по которому пронеслась волна безумных по своей сущности преступлений. Преследуемый бандой малолеток в капюшонах он спасается сам и спасает свою малолетнюю дочь. Ему кажется, что спасения можно достичь лишь в заброшенной башне, известной как Цитадель…

В ролях

Анайрин Барнард
Анайрин Барнард
Tommy
Джеймс Космо
Джеймс Космо
Priest
Вунми Моссаку
Вунми Моссаку
Marie
Эми Шилз
Joanne
Jake Warren Wilson
Danny
Arlowe Saunders
Elsa
Harry Saunders
Elsa
Ингрид Крейги
Ингрид Крейги
Dr. Kelly
James Ramsay
Junkie Man
Sarah Haworth
Junkie Woman
Режиссер Киран Фой
Сценарист Киран Фой
Композитор Tomandandy
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия / Великобритания
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 2 марта 2013
Премьера в мире 11 марта 2012
Дата выхода
11 марта 2012 Россия 16+
29 сентября 2012 Австрия
11 марта 2012 Бразилия
1 марта 2013 Великобритания
21 октября 2013 Германия
13 июля 2012 Ирландия
7 октября 2012 Испания
11 марта 2012 Казахстан
9 ноября 2012 Нидерланды
9 ноября 2012 США
11 марта 2012 Украина
7 сентября 2012 Франция
11 июля 2012 Швейцария
22 июля 2012 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $141 886
Производство Blinder Films, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board, Sigma Films
Другие названия
Citadel, Citadela, Цитадель, Citadel - Wo das Böse wohnt, Citadella, Enter the Darkness - Stell dich deiner Angst, Shitaderu, Thành Lũy, Tsitadell, シタデル

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 14 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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