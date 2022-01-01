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Три желания Три желания
Киноафиша Фильмы Три желания Три желания, 1995: актеры и роли
Three Wishes Три желания 1995 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Три желания, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марта Кулидж Martha Coolidge
В ролях
Патрик Суэйзи Патрик Суэйзи Patrick Swayze Мэри Элизабет Мастрантонио Mary Elizabeth Mastrantonio Джозеф Маццелло Джозеф Маццелло Joseph Mazzello Сет Муми Seth Mumy Дэвид Маршалл Грант Дэвид Маршалл Грант David Marshall Grant Джей О. Сэндерс Jay O. Sanders
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