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Дэвид Маршалл Грант
Дэвид Маршалл Грант
David Marshall Grant
О персоне
Фильмография
Дэвид Маршалл Грант
David Marshall Grant
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Дата рождения
21 июня 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Продюсер, Актер, Сценарист
Место рождения
Вестпорт, Коннектикут, США
Биография Дэвида Маршалла Гранта
Родился 21 июня 1955 года. Вестпорт, Коннектикут, США.
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Фильмография Дэвида Маршалла Гранта
Три желания
фэнтези, драма
1995, США
6.0
Вирус
драма
1993, США
8.0
Американские молнии
спорт, драма
1985, США
6.0
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