1 Kress or the Ambiguities Piero Piccioni 4:46

2 Project for a Dream Piero Piccioni 2:52

3 Dead Flowers (Titles) Piero Piccioni 3:35

4 Cadaveri eccellenti (Discoteque) Piero Piccioni 1:12

5 Black-Connection Piero Piccioni 6:21

6 Cadaveri eccellenti (Macabre Discovery Version) Piero Piccioni 1:34

7 Tremendous Stars Piero Piccioni 6:14

8 Round Game Piero Piccioni 3:15

9 Kress or the Ambiguities (Alternate Version No. 1) Piero Piccioni 3:38

10 Contesto Piero Piccioni 5:54

11 Dead Stars and Flowers Piero Piccioni 2:22

12 Kress or the Ambiguities (Alternate Version No. 2) Piero Piccioni 1:54

13 Project for a Dream (String Version) Piero Piccioni 3:22