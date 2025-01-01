Меню
Johan Borg Старики называли это «часом волка». Это час, когда умирает большинство людей, когда рождается больше всего детей. Сейчас приходит время кошмаров. И если мы бодрствуем —...
Alma Borg Нам страшно.
Johan Borg Нам страшно.
Lindhorst Теперь ты сам собой, но в то же время не совсем; идеальное состояние для встречи влюблённых.
Johan Borg Минута может показаться вечностью. Она начинается сейчас... десять секунд... О, эти секунды... как же они тянутся... минута ещё не прошла... А теперь она прошла.
Johan Borg Были времена, когда ночи были для сна. Глубокого, безмятежного сна. Спать и просыпаться без страха.
Baron von Merkens «Волшебная флейта» — великолепный пример, и я сейчас же докажу это вам. Проводники Тамино только что оставили его в тёмном дворе перед храмом мудрости, и юноша в глубочайшем отчаянии взывает: «О бесконечная ночь, когда же ты уйдёшь? Когда светлый день осветит мой взор?» Серьёзно больной, Моцарт ощущает эти слова с тайной глубиной. И хор с оркестром отвечают: «Скоро, юный друг, или никогда». Самая прекрасная и, возможно, самая тревожная музыка, когда-либо написанная. Тамино спрашивает: «Памина ещё жива?» Невидимый хор отвечает: «Памина ещё жива». Послушайте странное, нелогичное, но блестящее деление: Па-ми-на. Па-ми-на. Это уже не просто имя молодой женщины. Это формула, заклинание, наивный текст. Короче говоря, произведение по заказу, и вместе с тем — высшее проявление искусства.
Johan Borg Благодарю вас. Предел, наконец, достигнут. Стекло разбито, но что отражают осколки? Можете ли вы мне это сказать?
Baron von Merkens Разве наш художник не согласен?
Johan Borg Простите. Я называю себя художником за отсутствием лучшего слова. В моём творчестве нет ничего скрытого, кроме принуждения. Не по своей вине меня выделяют как нечто совершенно необычное, как телёнка с пятью ногами, монстра. Я никогда не боролся за эту позицию и не собираюсь бороться, чтобы её сохранить. Мегаломания? Да, порой я ощущал её у себя на лбу, но, думаю, я к ней невосприимчив. Мне достаточно подумать о полной незначительности искусства в нашем мире, чтобы спустить себя на землю, хотя принуждение всё равно остаётся.
Corinne von Merkens Вот это говорит художник!
Alma Borg Есть одна вещь, над которой я давно ломаю голову. Ты не торопишься? Я хотела кое-что спросить. Вот в чём дело. Правда ли, что женщина, прожившая с мужчиной много лет, в конце концов становится похожей на него? То есть, она его любит и старается думать, как он, и видеть, как он. Говорят, это может изменить человека.
Lindhorst Ты видишь то, что хочешь видеть!
[последние реплики]
Alma Borg Столько вопросов. Иногда я не знаю, куда повернуть, и меня начинает просто - -
[отворачивается и снова смотрит]
Johan Borg Я знаю!
Alma Borg Что?
Johan Borg Я тебя нарисую.
Alma Borg Нет!
Johan Borg О, позволь мне,
Alma Borg Нет.
Johan Borg Давай же.
Alma Borg Нет.
Johan Borg Иди садись туда.
Alma Borg Нет.
Johan Borg Вставай, толстушка.
Alma Borg Сюда?
Johan Borg Нет, чуть назад. Вот так. Тебе не холодно?
Alma Borg Нет.
Johan Borg Садись — как всегда. Не выпрямляйся. И оголи плечи. Вот так. Чуть собери волосы, чтобы я лучше видел шею. Вот так. Прямо так.
Veronica Vogler Мне нужно с тобой кое-о чём поговорить. Мне пришло письмо. Я должна тебе его показать. Я получила его вчера. Вот что в нём написано: «Вы нас не видите, но мы видим вас. Могут случиться ужасные вещи. Некоторые сны могут стать явью. Конец близок. Родники иссякнут, и тогда жидкости омоют твои горячие белые бёдра. Так решено.» Мне стало дурно, когда я это прочитала. Какая у тебя горячая рука. У тебя температура? Я всегда взволнована, когда иду к тебе. Забавно, правда? Весь день я как во сне. Всё, что я делаю, нереально и бессмысленно. Помоги мне с молнией.
Johan Borg Ты слышишь тишину?
Alma Borg Да, тихо.
Alma Borg Я думала, что была ему так близка. Иногда он говорил, что чувствует это ко мне. Однажды он сказал это точно.
Johan Borg Через час-другой рассвет — и тогда я смогу поспать.
Lindhorst [альтернативный перевод] Ты — сам собой и вместе с тем не совсем — идеальное состояние для любовной встречи.
Alma Borg Ты как-то сказал... что во мне хорошо то, что Бог создал меня цельной. Что у меня целые чувства и целые мысли. Ты говорил, что важно, чтобы были такие, как я. Мне это тогда так понравилось. Я так обрадовалась. Я ошибалась. Я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Я тебя не понимаю. Теперь я только боюсь. Ты думаешь, я хочу остаться здесь и, может быть, быть убитой? Ты думаешь, я хочу видеть, как ты бежишь за этой женщиной, разговариваешь с призраками, а я всё время защищаюсь? Ты думаешь, я этого хочу? А я вот здесь.
Heerbrand Доброе утро. Извините за беспокойство. Милый мне прощения. Похоже, надвигается шторм, поэтому я решил зайти на минутку. У меня есть небольшое дело. Можно присесть? Обещаю, не буду долго говорить. Я здесь с приглашением от замка. У нас будет небольшая вечеринка. Ничего серьезного. Просто чтобы немного отвлечь бедняков. Они сидят здесь круглый год и друг на друга злятся. Как я уже сказал, вечеринка не большая. Но она вас заинтересует. Вероника Фоглер согласилась. Она будет там. И вы тоже придёте, правда? Значит, договорились. Кстати, фон Мерккенс и я недавно обсуждали твою способность постоять за себя. Я имею в виду, против всей мелкой живности на острове.
[Хирбранд кладёт пистолет на стол]
Heerbrand Пока всё на сегодня. Доброе утро, дорогие друзья. Надеюсь увидеть вас на нашей небольшой вечеринке.
Corinne von Merkens [показывает картину Йохана, изображающую Веронику Фоглер, Альме и Йохану] Альма, ты увидишь нечто очень красивое, что создал твой муж. Вот картина, прямо напротив моей кровати. Я вижу её каждое утро и вечер. Она стала частью моей одинокой жизни. Я её люблю.
Corinne von Merkens [к Йохану] Как долго вы жили вместе? Простите, что задаю такой личный вопрос.
Alma Borg Пять лет.
Corinne von Merkens Правда? Он тебе рассказывал? Он её любил, да? И спрашивать не надо. Это был настоящий скандал тогда. Но такой романтичный. Ревнуешь?
Alma Borg Не думаю.
Corinne von Merkens Мой муж очень ревнив. Он отличный любовник.
Corinne von Merkens [поднимает платье, показывая бедро] Посмотри на этот след, кстати. Это шрам от, скажем так, другого мужчины. Вечный источник свежих эмоций. Всё это, конечно, мелочи, но для меня — стимул. Скоро придётся что-то придумать новое. Этот шрам не будет интересен вечно. Поможешь? Альма, дорогая, не злись. Я шучу. Глупая шутка. Пойдём уже к остальным. Я хотя бы купила себе довольно значительную часть твоего мужа. Как считаешь?
Johan Borg Послушай. Я никому этого не показывал. Видишь, я их нарисовал. Вот самая обычная фигура. Он почти безвреден. Думаю, он гомосексуалист. Потом есть старая дама, которая всё время угрожает снять шляпу. Знаешь, что тогда происходит?
Alma Borg Нет.
Johan Borg Её лицо отрывается вместе с ней, понимаешь. Вот. Это самый страшный. Я называю его Птицеловом. Не знаю, настоящий ли у него клюв или это просто маска. Он необыкновенно быстр. Наверное, родственник Папагено из "Волшебной флейты". Остальные — плотоядные, насекомые... и особенно паукообразные. Вот. Учитель с указкой в штанах. И... болтливые, твердые как металл женщины. Нужно немного не спать. Через час или около того будет светло. Тогда я смогу уснуть.
Baron von Merkens Давайте говорить откровенно. Вы здесь в поисках Вероники Воглер. Прежде чем вы с ней встретитесь, должен сказать: Вероника была моей любовницей много лет. Ваше общее прошлое мне подробно изложили. Могу заверить — я страдаю. Сегодня ночью я буду у вашей постели. Каждое слово, каждый поцелуй, каждое движение ваших тел... Мне не уйти от этого. Идите, я покажу вам путь.
[барон поднимается по стене на потолок, затем начинает всхлипывать]
Baron von Merkens Это всего лишь моя ревность. Пожалуйста, уйдите.
Lindhorst Мы свои приёмы знаем, не так ли? Давай посмотрим, насколько мы презентабельны. Ты такой бледный, дорогой друг. Вот это зрелище. Твои губы синие, как черника. Надо с этим что-то сделать. Садись. Посмотрим, что придумаем. Да!
Lindhorst [наносит помаду на губы Йохана] Красивый бантик Амура... а чувственная полная нижняя губа — очень выразительно. Глаза покраснели и опухли. Вот, промокни глаза. Вот так. О, дорогой мой.
Lindhorst [наносит тушь на веки Йохана] Нарисуем пару линий на веках. Вот так. Цвет кожи получше бы не помешал.
[Линдхорст припудривает лицо Йохана]
Lindhorst Что бы теперь придумать? Да, одолжи мой утренний халат.
[Йохан надевает халат]
Lindhorst Вот здесь и здесь. Вот так. Вот так. Тебе идёт, тебе идёт. Подожди. Для таких случаев нужны хорошие пижамы. Приятный аромат? Нет? Конечно, предпочитаешь пахнуть собой. У каждого свой запах, но немного парфюма всё же не помешает.
[Линдхорст брызгает духами на Йохана]
Lindhorst Я знал. Посмотри в зеркало. Теперь ты сам собой и в то же время не ты. Идеальное состояние для свидания.
Старая дама в шляпе Не пугайся так, дорогой ребёнок. Я не опасна. Дай мне руку. Ну? Чувствуешь мою руку? Мои пальцы, вены под кожей. В моём возрасте руки немного холодные. Мне ведь 216 лет. Нет, что я говорю? 76, точнее. Нет, лучше я пойду дальше. Подожди! Что я хотела сказать? Ах да, вспомнила. В его чёрной сумке под кроватью лежит его альбом с рисунками... Он хочет их порвать. Скажи ему, чтобы не делал этого. И ещё кое-что. Он прячет дневник в той же сумке. Прочитай его.
Johan Borg Было время, когда ночи были для сна. Глубокого, безмятежного сна. Представь: спать. Просыпаться без страха.
Corinne von Merkens Ты не думаешь, что Вероника ждала достаточно? Она начала готовиться к твоему визиту ещё с утра. Она стала ещё прекраснее. Мой муж страдает. Он ревнует. А твой трогательный маленький спутник... Три выстрела, один из которых был смертельным.
Alma Borg Разве не правда, что пожилые люди, прожившие вместе всю жизнь, начинают походить друг на друга? В конце концов у них столько общего, что у них не только одинаковые мысли, но и одинаковые выражения лица. Как ты думаешь, почему так происходит? Я надеюсь, что мы станем настолько старыми, что будем делить друг с другом мысли... и что у нас будут маленькие, сухие и совершенно одинаковые морщинистые лица. Что ты об этом думаешь?
Alma Borg Я должна тебе сказать, что читала твой дневник, и мне стало почти страшно. Постой! Дай мне договорить. Я хочу, чтобы ты услышал, о чём я думала все эти дни. Вот что я думала. Я чувствую, что что-то случится, что-то злое. Я не знаю, как это назвать. Но если ты думаешь, что я собираюсь убежать... Я не уйду, даже если мне страшно. И ещё кое-что. Они хотят нас разлучить. Они хотят тебя только для себя. Пока я с тобой, им будет труднее. Йохан. Я не уйду, что бы они ни пытались. Я останусь, я останусь. Йохан, ответь мне!
Heerbrand [быстро идёт, чтобы не отставать от Йохана, который быстро уходит от него] Здесь, конечно, ветрено, но красиво, не правда ли? Это должно быть просто рай для художника. Ты живёшь здесь уже достаточно долго. Возвращаешься, так сказать, на место преступления. И совершаешь новые преступления. Ты выглядишь усталым. Не переутомляйся. В нашем-то возрасте нужно быть поосторожнее. Молодёжь крепче. Я знаю, о чём говорю. Меня зовут Хирбрант, школьный советник. Я проникаю в души людей и выворачиваю их наизнанку. И что же мы видим? Ну, тебе не нужно объяснять. Ты художник, ты знаешь человеческое сердце. Кто не видел твоих этюдов лиц, не говоря уже о твоих автопортретах? Почему ты так на меня смотришь? Ты злишься? Твои нервы в порядке? Что-то тебя тревожит?
[Йохан шлёпает Хирбранта по лицу, и тот падает на землю]
Johan Borg Заткнись! Заткнись!
Johan Borg Я тут вспомнил кое-что из детства. Это было наказание, понимаешь? Меня заперли в шкаф и закрыли дверь. Стало темно и тихо. Я страшно испугался. Я бился и стучал, потому что мне сказали, что в этом шкафу живёт маленький человечек. И он мог откусывать пальцы ног непослушным детям. Когда я перестал стучать, я услышал что-то гремящее в углу и понял, что мой час настал. В какой-то безмолвной панике я начал карабкаться на коробки и полки. Я пытался подтянуться руками, одежда осыпалась вокруг, я сорвался и упал. Я дико размахивал кулаками, пытаясь защититься от этого мелкого создания. И всё это время я кричал от ужаса и просил прощения. Наконец дверь открылась, и я смог выйти... на свет. Отец сказал: «Мать говорит, что ты просишь прощения». Я ответил: «Да, я очень прошу прощения». «Тогда готовь диван», — сказал он. Я пошёл к зелёному дивану в комнате отца, взял подушки и сложил их стопкой. Потом принес розгу, расстёгнул штаны и лёг на подушки. Отец спросил: «Сколько ударов заслужил?» Я ответил: «Сколько будет можно». И он ударил меня розгой, довольно сильно, но не невыносимо. Когда наказание закончилось, я повернулся к матери и спросил: «Мать, ты теперь можешь меня простить?» Она заплакала и сказала: «Конечно, я тебя прощаю». Потом протянула мне руку… и я поцеловал её.
Baron von Merkens Я купил картину у тогда ещё известного художника... Без комментариев, дорогой Эрнст. Потом повесил её в салоне вверх ногами и пригласил художника с другими, кто ценит хороший юмор. Мы тогда здорово посмеялись. Боже, как мы смеялись. Что скажешь, господин художник? Не была ли это забавная шутка?
Alma Borg Можешь поверить, что там всё ещё совсем темно? Слышишь, как тихо? Странно, когда море абсолютно спокойно. Как-то страшно, не находишь?
Johan Borg Ты плачешь?
Alma Borg Нет, не плачу. Думаю о ребёнке... и об этой великой, молчаливой тьме. Будто никогда больше не станет светло.
Alma Borg Я вот что подумала. Ты торопишься? Хочу кое-что спросить. Вот как... Правда ли, что когда женщина долго живёт с мужчиной... Правда ли, что она со временем становится похожей на него? То есть, она его любит, пытается думать, как он, видеть мир его глазами. Говорят, это меняет человека. Вот почему я начала видеть этих духов? Или они были там всегда? Если бы я любила его меньше и меньше заботилась о том, что его окружает... смогла бы я лучше его защитить? Или я просто недостаточно любила... и из-за этого ревновала? Это из-за тех "маньячек", как он их называл... Из-за них у нас всё так ужасно получилось? Мне казалось, что я была с ним очень близка. Иногда он тоже говорил, что рядом со мной. Однажды сказал это с уверенностью. Если бы я только могла всегда идти за ним... Столько всего надо обдумать. Столько вопросов... Иногда не знаешь, где верх, где низ, и совсем теряешься...
Gamla Fru von Merkens Посмотри на мои ноги, дорогой художник. Ты когда-нибудь видел такие молодые и упругие своды? Внимательно посмотри. Посмотри на пятку. Такая гладкая и нежная. Такие крепкие пальцы и такие красивые ногти. Поцелуй мою ногу. Вот так.
Alma Borg Мы обычно были совсем одни. Он никогда не хотел никого видеть. Он боялся.
Alma Borg Я говорил мало, и ему это нравилось. Я ему нравился.
Gamla Fru von Merkens Я старая карга.
Alma Borg Мы никогда друг с другом не целуемся. Можешь сказать, почему? Я могу сосчитать наши поцелуи.
Corinne von Merkens Мой муж довольно ревнив. Он великолепный любовник.
[поднимает платье, показывая верхнюю часть внутренней стороны бедра]
Corinne von Merkens Посмотри на этот след, кстати. Это шрам от другого мужчины, скажем так, "натисков". Вечный источник нового волнения. Всё это, конечно, пустяки, но для меня это возбуждающе. Скоро придётся придумать что-то новое. Этот след не может вечно сохранять свой интерес. Ты мне поможешь?
Alma Borg В твоём дневнике написано совсем иначе. «Моя одержимость Вероникой стала мукой для нас обоих. Я следил за ней на дороге и ревниво шпионял. Думаю, моя страсть её возбуждала, но она всегда была пассивной и нерешительной. Иногда доходило до пугающих сцен, совершенно лишённых смысла. Мы переезжали из города в город, пытаясь уйти от её родственников и адвокатов. Мы исполняли слово Библии, что муж и жена — «будут одной плотью». А потом пришёл её муж и увёл её.»
Alma Borg Ты правда думаешь, что мне нравится видеть, как ты бегаешь за этой женщиной, разговариваешь со своими нелепыми призраками и постоянно вынужден быть начеку?
Gamla Fru von Merkens Это мой ужин, понимаете. Линдхорст, который многое повидал, говорит, что старые бабы больно хотят насытить рот и желудок.
Gamla Fru von Merkens Нет, нет. Не уходите. Помогите мне снять чулки. Вам нравится меня трогать. Я это прекрасно чувствую.
Johan Borg Помнишь тот день, когда я пришёл домой и сказал, что меня укусила змея?
Alma Borg Да.
Johan Borg Это был не укус змеи.
Alma Borg Это не был укус змеи?
Johan Borg Я никогда не думал, что скажу кому-нибудь. Я даже не знаю, стоит ли...
Alma Borg Ты должен мне сказать.
Johan Borg Ты никому не должна рассказывать.
Alma Borg Нет, обещаю. Никому не расскажу.
Старая леди в шляпе Какая прекрасная музыка. Думаю, сниму шляпу — так будет лучше слышно.
[старая леди снимает шляпу, а потом снимает лицо]
Коринн фон Меркэнс Пахнет настоящим клеем. Хотя она и утверждает, что всё синтетическое. Но это обычный клей, я не ведусь на её уловки.
[старая леди выдёргивает глаза и кладёт их в бокалы с вином]
Heerbrand Есть кое-что, что пугает меня до смерти. Я встречаю незнакомца на дороге. Мы разговариваем о том и о сём. Вдруг он поворачивается ко мне и наносит сильный удар по щеке. Его лицо смертельно бледно, глаза полны ненависти. Я ничего не понимаю. Просто чувствую тошноту и у меня идёт кровь из носа. Я бормочу какие-то глупые оправдания... Сильно потрясён. И после того, как мужчина исчез, я спрашиваю себя: «Вот так всё и есть? Так должно быть?» Я никогда не забуду его глаза. Удар был ужасен, но глаза — хуже всего.
Вероника Фоглер [обнажая грудь перед Йоханом] Видишь этот след? Нужно быть осторожнее, дорогой, а то всё кончится бедой. Ты не помнишь? Я шла на вечеринку в своём зелёном парчовом платье. А потом с трудом собрала волосы. И забыла перчатки. Мне нужно кое-что тебе сказать. Я получила письмо, которое должна показать тебе. Его отправили вчера. В нём так: «Вы нас не видите, но мы видим вас. Может случиться худшее. Мечты могут раскрыться. Конец близок. Колодцы иссякнут, а другие жидкости увлажнят твои белые лоны. Так решено.» Я чуть не заболела, читая это. У тебя очень горячие руки. У тебя жар? Я всегда так взволнована, когда иду к тебе. Понимаешь? Как в диком сне весь день. Все дела кажутся пустыми и бессмысленными. Будь добр и помоги мне с молнией. Она всегда заедает.
Johan Borg Мы стерегли всю ночь до рассвета. Самый трудный час — этот. Знаешь, как его называют?
Alma Borg Нет.
Johan Borg Старики называли его часом волка. Это тот час, когда умирает больше всего людей, когда рождается больше всего детей. Это час, когда к нам приходят ночные кошмары. И если мы не спим...
Alma Borg Мы боимся.
Johan Borg Мы боимся.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Макс фон Сюдов
Лив Ульман
Георг Рюдеберг
Georg Rydeberg
Эрланд Юзефсон
Erland Josephson
Гертруд Фрид
Gertrud Fridh
Ингрид Тулин
Ульф Йоханссон
Ulf Johansson
Найма Вифстранд
Naima Wifstrand
Гудрун Брост
Gudrun Brost
