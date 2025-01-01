Lindhorst
Мы свои приёмы знаем, не так ли? Давай посмотрим, насколько мы презентабельны. Ты такой бледный, дорогой друг. Вот это зрелище. Твои губы синие, как черника. Надо с этим что-то сделать. Садись. Посмотрим, что придумаем. Да!
Lindhorst
[наносит помаду на губы Йохана]
Красивый бантик Амура... а чувственная полная нижняя губа — очень выразительно. Глаза покраснели и опухли. Вот, промокни глаза. Вот так. О, дорогой мой.
Lindhorst
[наносит тушь на веки Йохана]
Нарисуем пару линий на веках. Вот так. Цвет кожи получше бы не помешал.
[Линдхорст припудривает лицо Йохана]
Lindhorst
Что бы теперь придумать? Да, одолжи мой утренний халат.
[Йохан надевает халат]
Lindhorst
Вот здесь и здесь. Вот так. Вот так. Тебе идёт, тебе идёт. Подожди. Для таких случаев нужны хорошие пижамы. Приятный аромат? Нет? Конечно, предпочитаешь пахнуть собой. У каждого свой запах, но немного парфюма всё же не помешает.
[Линдхорст брызгает духами на Йохана]
Lindhorst
Я знал. Посмотри в зеркало. Теперь ты сам собой и в то же время не ты. Идеальное состояние для свидания.