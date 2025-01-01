Corinne von Merkens [показывает картину Йохана, изображающую Веронику Фоглер, Альме и Йохану] Альма, ты увидишь нечто очень красивое, что создал твой муж. Вот картина, прямо напротив моей кровати. Я вижу её каждое утро и вечер. Она стала частью моей одинокой жизни. Я её люблю.

Corinne von Merkens [к Йохану] Как долго вы жили вместе? Простите, что задаю такой личный вопрос.

Alma Borg Пять лет.

Corinne von Merkens Правда? Он тебе рассказывал? Он её любил, да? И спрашивать не надо. Это был настоящий скандал тогда. Но такой романтичный. Ревнуешь?

Alma Borg Не думаю.

Corinne von Merkens Мой муж очень ревнив. Он отличный любовник.