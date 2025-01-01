Меню
Julius Ceasar Когда Александр Македонский был на десять лет моложе меня, он уже покорил весь известный мир.
Vercingetorix В твоём возрасте он уже был мёртв.
Julius Ceasar Тем более надо торопиться.
Julius Ceasar Мы обрели врага, а было бы гораздо лучше иметь его в друзьях.
Guttuart Он идет туда, где больше ничего нельзя дописать. Чем сильнее магия, тем выше цена, которую придется заплатить.
Vercingetorix Я пришёл предложить тебе славу твоей победы, которую Рим навеки увековечит в камне и вечном огне.
Julius Ceasar Свет моей победы лишь утяжелит мои незаметные прошлые поражения.
Guttuart Король арвернов, вождь великих воинов, что ты видишь после этой великой победы?
Vercingetorix Я вижу все народы Галлии едиными.
Guttart Едиными? Под гнетом мрачного желания мести?
Vercingetorix Нет, я хочу заставить Цезаря вернуться той дорогой, которую он сам построил. Это движение использует предлог свободного перемещения товаров и людей, чтобы ускорить приказы империи, которая душит нас ради своих амбиций. В память о моём отце я исполню магию, которую он хотел создать: изгнать германцев и римлян из Галлии.
Vercingétorix Хочешь сражаться? Хочешь жить вечно? Тогда я поведу тебя.
Vercingetorix Ты обвиняешь меня в измене? Тогда убей меня. Да, я предал Галлию. Да, я был трусом. Твой гнев — это мой гнев, обращённый на самого себя. Потому что я совершил одну ошибку: я послушался тебя. Город должен был сгореть, и если бы я сделал это, жители были бы живы, а войска Цезаря — голодны. Но Цезарь допустил ещё худшую ошибку, приказав устроить резню, которая ужасает и возмущает моё сердце, твоё сердце и сердца всей Галлии. Если ты думаешь, что сделал мне одолжение, поручив эту задачу, и что я больше не достоин этой чести — я сейчас же верну её тебе.
Julius Ceasar Я предлагал сделать тебя королём.
Vercingetorix Так что теперь прими капитуляцию короля.
Julius Ceasar Я сделаю тебя царём, назначенным Римом.
Vercingetorix Почему бы не стать царём, назначенным судьбой?
