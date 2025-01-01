GuttartЕдиными? Под гнетом мрачного желания мести?
VercingetorixНет, я хочу заставить Цезаря вернуться той дорогой, которую он сам построил. Это движение использует предлог свободного перемещения товаров и людей, чтобы ускорить приказы империи, которая душит нас ради своих амбиций. В память о моём отце я исполню магию, которую он хотел создать: изгнать германцев и римлян из Галлии.
VercingétorixХочешь сражаться? Хочешь жить вечно? Тогда я поведу тебя.
VercingetorixТы обвиняешь меня в измене? Тогда убей меня. Да, я предал Галлию. Да, я был трусом. Твой гнев — это мой гнев, обращённый на самого себя. Потому что я совершил одну ошибку: я послушался тебя. Город должен был сгореть, и если бы я сделал это, жители были бы живы, а войска Цезаря — голодны. Но Цезарь допустил ещё худшую ошибку, приказав устроить резню, которая ужасает и возмущает моё сердце, твоё сердце и сердца всей Галлии. Если ты думаешь, что сделал мне одолжение, поручив эту задачу, и что я больше не достоин этой чести — я сейчас же верну её тебе.