Ты обвиняешь меня в измене? Тогда убей меня. Да, я предал Галлию. Да, я был трусом. Твой гнев — это мой гнев, обращённый на самого себя. Потому что я совершил одну ошибку: я послушался тебя. Город должен был сгореть, и если бы я сделал это, жители были бы живы, а войска Цезаря — голодны. Но Цезарь допустил ещё худшую ошибку, приказав устроить резню, которая ужасает и возмущает моё сердце, твоё сердце и сердца всей Галлии. Если ты думаешь, что сделал мне одолжение, поручив эту задачу, и что я больше не достоин этой чести — я сейчас же верну её тебе.