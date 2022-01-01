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Убить священника
Киноафиша Фильмы Убить священника Убить священника, 1988: актеры и роли
To Kill a Priest Убить священника 1988 / Франция / США
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Убить священника, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Агнешка Холланд Агнешка Холланд Agnieszka Holland
В ролях
Кристофер Ламберт Кристофер Ламберт Christopher Lambert Эд Харрис Эд Харрис Ed Harris Джосс Экленд Joss Ackland Тим Рот Тим Рот Tim Roth Тимоти Сполл Тимоти Сполл Timothy Spall Пит Постлетуэйт Pete Postlethwaite Шери Лунги Шери Лунги Cherie Lunghi
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