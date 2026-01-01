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Шери Лунги
Cherie Lunghi
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Персоны
Шери Лунги
Шери Лунги
Cherie Lunghi
Дата рождения
4 апреля 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Путешественник
Биография Шери Лунги
Родилась 4 апреля 1952 года. Ноттингем, Великобритания.
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