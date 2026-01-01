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Шери Лунги
Шери Лунги Cherie Lunghi
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Шери Лунги

Cherie Lunghi

Дата рождения
4 апреля 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Путешественник

Биография Шери Лунги

Родилась 4 апреля 1952 года. Ноттингем, Великобритания.

Популярные фильмы

Королевская больница 8.2
Королевская больница (2009)
Льюис 8.1
Льюис (2006)
Мисс Марпл 7.7
Мисс Марпл (2004)

Фильмография Шери Лунги

Патрик 6.3
Патрик Patrick
комедия 2018, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Королевская больница 8.2
Королевская больница
драма 2009, Великобритания
Тайный дневник девушки по вызову 7
Тайный дневник девушки по вызову
драма 2007, Великобритания
Льюис 8.1
Льюис
драма, криминал 2006, Великобритания
Мисс Марпл 7.7
Мисс Марпл
драма, криминал, детектив 2004, Великобритания
Гадюка в кулаке 6.4
Гадюка в кулаке Vipere au poing
драма 2004, Франция / Великобритания
Ее звали Никита 7.3
Ее звали Никита
драма, боевик, триллер 1997, Канада
Франкенштейн 6.4
Франкенштейн Frankenstein
драма, мелодрама, ужасы 1994, США / Япония
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