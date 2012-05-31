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Киноафиша Фильмы День учителя

День учителя

Den uchitelya 18+
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О фильме

Один день жизни провинциальной школы, сложности существования обычного российского преподавателя «великого и могучего», а также литературы. Афанасий мечтает сам написать роман в детективном ключе, но у него плохо получается. Личная жизнь не сложилась — до сих пор грезит о первой возлюбленной…

  • Фильм демонстрировался на Кинотавре-2012. Он снят с небольшим бюджетом, средства для кинопроизводства предоставило Министерство культуры.
  • Это вторая режиссерская работа Сергея Мокрицкого. Его вдохновила картина «День психа» режиссера Марека Котерского — он увидел ее, когда в рамках кинофестиваля в Польше путешествовал из Кракова в Варшаву. Ленту показали прямо в автобусе (демонстрировались лучшие польские киноработы). Позже Сергей выкупил литературный сценарий понравившегося фильма.
  • Анатолий Кот, исполнивший главную роль, тоже ознакомился с «Днем психа» во время работы в Германии в 2003 году, в процессе репетиций спектакля «Записки сумасшедшего». Ставила полька, и она показала ему эту ленту в качестве примера — как требуется работать над образом. Когда Мокрицкий предложил ему роль по знакомому сценарию, он был счастлив, что этот образ к нему возвращается.
  • В определенный момент съемок режиссер разрешил актерскому составу импровизацию.

Один день из жизни типичного персонажа российской истории, «маленького человека» — учителя русского языка и литературы в школе. Интеллигент и его проблемы в начале XXI века. Один день из жизни страны, которая когда-то любила Есенина. О том, что у неё еще есть надежда…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 31 мая 2012
Дата выхода
31 мая 2012 Россия Новые люди 12+
29 ноября 2012 Беларусь
29 ноября 2012 Казахстан
29 ноября 2012 Украина
MPAA PG-13
Производство New People
Другие названия
Den uchitelya, Protest Day, A lázadás napja, Dzień Nauczyciela, День учителя
Режиссер
Сергей Мокрицкий
Сергей Мокрицкий
В ролях
Анатолий Кот
Анатолий Кот
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Ирина Рахманова
Ирина Рахманова
Андрей Бильжо
Андрей Бильжо
Людмила Титова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.8
Оцените 11 голосов
5 IMDb
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День учителя

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