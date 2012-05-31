Один день жизни провинциальной школы, сложности существования обычного российского преподавателя «великого и могучего», а также литературы. Афанасий мечтает сам написать роман в детективном ключе, но у него плохо получается. Личная жизнь не сложилась — до сих пор грезит о первой возлюбленной…
Один день из жизни типичного персонажа российской истории, «маленького человека» — учителя русского языка и литературы в школе. Интеллигент и его проблемы в начале XXI века. Один день из жизни страны, которая когда-то любила Есенина. О том, что у неё еще есть надежда…
|31 мая 2012
|Россия
|Новые люди
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|29 ноября 2012
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