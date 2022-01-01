Хабанера, 1937

Молодая шведка Астрея влюбляется в Пуэрто-Рико в красавца-тореадора Педро, выходит за него замуж и только после этого выясняет, что он один из самых богатых людей страны. Но богатство не приносит ей счастья. Спустя 10 лет в страну прибывают ученые, сотрудники стокгольмского Института тропиков, один из которых - доктор Нагель - когда-то был безнадежно влюблен в Астрею. Микробиологи должны выявить причину страшной лихорадки, которая раз в 8 лет уносит множество человеческих жизней. Однако городские власти по приказу дона Педро сообщают им, что никакой лихорадки нет, и в их услугах здесь не нуждаются... На балу в доме мужа Астрея встречается с Нагелем...

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