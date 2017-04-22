Шоу Рейгана, 2017

«Помогла ли вам актёрская карьера справиться с работой президента?» — спрашивают на интервью Рональда Рейгана, американского лидера, игравшего положительных персонажей в мейнстримовом кино 40-х и 50-х. «Шоу Рейгана» — ответ на этот вопрос, документальный фильм из хроники, снятой во времена президентства Рейгана, беспрецедентной в своём количестве и широте охваченных тем. Пользуясь доступностью и удобством кинооборудования, Белый дом сделал рейгановский президентский срок непрекращающимся телешоу — с прибытием лидера страны на ключевые заседания, его появлением на спортивных событиях и народных праздниках и комментариями самого президента. Репортёры томятся на изготовке, парадные мероприятия запущены, плёнка идёт. На расстоянии 30 лет выясняется, что бесчисленному количеству операторов и режиссёров, снимавших Рейгана на работе и отдыхе удалось зарегистрировать ещё одно важное событие, которое ещё в начале 80-х не казалось возможным — финал гонки вооружений и Холодной войны. Уже в первой трети фильма в сюжете начинает появляться Михаил Горбачёв с искренними рукопожатиями и заявлениями о необходимости завершить многолетний конфликт Штатов и СССР. Рональд Рейган проводит многолетнюю публичную игру во всём — от образцово-показательного брака с Нэнси до поддержки республиканских кандидатов, чьи имена он комично не в состоянии выговорить даже с десятого дубля. Он будет комментировать Холодную войну цитатой из только что вышедших «Звёздных войн», обещать «чистая неба» для всего человечества и повторять поговорку «Доверяй, но проверяй» на русском с сильным акцентом. Рейгановский срок в самоироничных комментариях, нарезках не под запись и вошедших в историю цитатах вроде «Господин Горбачёв, разрушьте эту стену!» отражён в подробном фильме о первом супермедийном консервативном президенте, чей каждый шаг освещали десятки кинокамер, а смотрели миллионы зрителей по обе стороны железного занавеса.