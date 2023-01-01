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Болт и Блип спешат на помощь Болт и Блип спешат на помощь
Киноафиша Фильмы Болт и Блип спешат на помощь Болт и Блип спешат на помощь, 2012: актеры и роли
Bolt & Blip: Battle of the Lunar League Болт и Блип спешат на помощь 2012 / США
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Болт и Блип спешат на помощь, 2012: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Питер Лепениотис Питер Лепениотис Peter Lepeniotis
В ролях
Терри Макгуррин Terry McGurrin Дуэйн Хилл Dwayne Hill Мелисса Альтро Melissa Altro Гленн Колсон Glenn Coulson Патрик Гэрроу Patrick Garrow
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