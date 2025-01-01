Registration Official at Haifa
Имя?
Registration Official at Haifa
Говорите громче
Registration Official at Haifa
Потише, пожалуйста. Место рождения?
Registration Official at Haifa
Профессия до войны?
Registration Official at Haifa
Я поверю во всё
Registration Official at Haifa
Что?
[пантомима, имитирует жонглирование мячами в воздухе]
Registration Official at Haifa
Жонглёр нам к чёрту не нужен. Что ты умеешь, кроме как кидать вещи в воздух и ловить их?
Hans Muller
Господин, сказать, что я просто кидаю вещи в воздух и ловлю их — всё равно что сказать, что Шекспир просто писал слова. Хотите взглянуть на мой альбом?
Registration Official at Haifa
Нет. Покажете, когда пойдёте на работу... если для жонглёров там вообще есть вакансии
Hans Muller
Я на пенсии. Последние десять лет я не кидал в воздух ничего, кроме плохой еды.
Registration Official at Haifa
Ну а что ещё умеешь?
Hans Muller
Могу мыть посуду, подметать казармы, чистить туалеты. Могу улыбаться, когда меня бьют кулаками, ногами, ремнями и длинными резиновыми шлангами. Могу служить подопытным кроликом для новых лекарств и старых ядов. Всему этому нас научили, будучи гостями нацистов.