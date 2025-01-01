Меню
Цитаты из фильма Жонглер

Registration Official at Haifa Имя?
Hans Muller [тихо] Ганс Мюллер
Registration Official at Haifa Говорите громче
Hans Muller ГАНС МЮЛЛЕР — моё имя
Registration Official at Haifa Потише, пожалуйста. Место рождения?
Hans Muller Германия... Мюнхен... Прекрасный город
Registration Official at Haifa Профессия до войны?
Hans Muller Вы мне не поверите
Registration Official at Haifa Я поверю во всё
Hans Muller Я был жонглёром.
Registration Official at Haifa Что?
Hans Muller Жонглёром
[пантомима, имитирует жонглирование мячами в воздухе]
Registration Official at Haifa Жонглёр нам к чёрту не нужен. Что ты умеешь, кроме как кидать вещи в воздух и ловить их?
Hans Muller Господин, сказать, что я просто кидаю вещи в воздух и ловлю их — всё равно что сказать, что Шекспир просто писал слова. Хотите взглянуть на мой альбом?
Registration Official at Haifa Нет. Покажете, когда пойдёте на работу... если для жонглёров там вообще есть вакансии
Hans Muller Я на пенсии. Последние десять лет я не кидал в воздух ничего, кроме плохой еды.
Registration Official at Haifa Ну а что ещё умеешь?
Hans Muller Могу мыть посуду, подметать казармы, чистить туалеты. Могу улыбаться, когда меня бьют кулаками, ногами, ремнями и длинными резиновыми шлангами. Могу служить подопытным кроликом для новых лекарств и старых ядов. Всему этому нас научили, будучи гостями нацистов.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
