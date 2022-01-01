Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Эмпайр Стэйт
Эмпайр Стэйт, 2013: актеры и роли
Empire State
Эмпайр Стэйт
2013 / США
Трейлер
6.4
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Эмпайр Стэйт, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дито Монтиель
Dito Montiel
В ролях
Лиам Хемсворт
Liam Hemsworth
Дуэйн Джонсон
Dwayne Johnson
Эмма Робертс
Emma Roberts
Никки Рид
Nikki Reed
Майкл Ангарано
Michael Angarano
Шеней Граймс
Крис Диамантополос
Chris Diamantopoulos
Джеймс Рэнсон
James Ransone
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Отзывы
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты