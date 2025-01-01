Меню
Эмпайр Стэйт
Цитаты из фильма Эмпайр Стэйт
Det. James Ransome
Эдди, Эдди, Эдди. Два вопроса к тебе, Эдди: где Крис и где деньги?
[повторяющаяся фраза]
Chris Potamitis
Я облажался.
Walterson
Теперь будешь работать ночами.
Chris Potamitis
Что? Почему?
Walterson
Мы даем нашим ребятам на улицах оружие, чтобы они стреляли в тех, кто приходит с другим оружием.
Chris Potamitis
[в расстройстве]
Я реально об#рался, да?
Phil Johnson
Фил Джонсон, детектив Джеймс Рэнсом: [решительно] Да, об#рался!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дуэйн Джонсон
Dwayne Johnson
Лиам Хемсворт
Liam Hemsworth
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Не только дядюшка Фестер и бабушка Фрамп: 5 колоритных членов семьи Аддамс, которых могут показать в сериале «Уэнсдэй»
Если надо объяснять, то не надо объяснять: вот в чем смысл фильма «Шоссе в никуда» Дэвида Линча (для тех, кто не понял)
Почему Говорова прозвали Антибиотиком: тайна прозвища главного криминального авторитета «Бандитского Петербурга»
Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет
«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»
Звезду «Дома дракона» теперь можно увидеть в новой криминальной драме от HBO — и там его персонаж куда привлекательнее
Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише
Стивен Кинг уже определился с лучшим сериалом 2025 года: издевательства над детьми, расчлененка и нечисть — удивительно похоже на его «Институт»
«Всего 3 серии, но как полноценный сезон»: на Netflix вышел детектив со звездами «Бумажного дома» — осилите за вечер, обсуждать будете месяц
Вот это поворот: самые неожиданные сюжетные повороты, после которых культовые фильмы смотрятся совсем по-другому
Робин Уильямс называл эту драму лучшим опытом в своей карьере — фильм сделал Мэтта Дэймона и Бена Аффлека мировыми знаменитостями
