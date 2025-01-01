Меню
Цитаты из фильма Эмпайр Стэйт

Цитаты из фильма Эмпайр Стэйт

Det. James Ransome Эдди, Эдди, Эдди. Два вопроса к тебе, Эдди: где Крис и где деньги?
Chris Potamitis Я облажался.
Walterson Теперь будешь работать ночами.
Chris Potamitis Что? Почему?
Walterson Мы даем нашим ребятам на улицах оружие, чтобы они стреляли в тех, кто приходит с другим оружием.
Chris Potamitis [в расстройстве] Я реально об#рался, да?
Phil Johnson Фил Джонсон, детектив Джеймс Рэнсом: [решительно] Да, об#рался!
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
