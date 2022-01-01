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Битва за Англию
Битва за Англию, 1969: актеры и роли
Battle of Britain
Битва за Англию
1969 / Великобритания
7.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Битва за Англию, 1969: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гай Хэмилтон
Guy Hamilton
В ролях
Гарри Эндрюс
Harry Andrews
Майкл Кейн
Michael Caine
Тревор Ховард
Trevor Howard
Курд Юргенс
Curd Jürgens
Иэн МакШейн
Ian McShane
Кеннет Мор
Kenneth More
Лоуренс Оливье
Laurence Olivier
Найджел Патрик
Nigel Patrick
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
Майкл Редгрейв
Michael Redgrave
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Одна
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