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Битва за Англию Битва за Англию
Киноафиша Фильмы Битва за Англию Битва за Англию, 1969: актеры и роли
Battle of Britain Битва за Англию 1969 / Великобритания
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Битва за Англию, 1969: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гай Хэмилтон Guy Hamilton
В ролях
Гарри Эндрюс Harry Andrews Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Тревор Ховард Trevor Howard Курд Юргенс Curd Jürgens Иэн МакШейн Иэн МакШейн Ian McShane Кеннет Мор Kenneth More Лоуренс Оливье Лоуренс Оливье Laurence Olivier Найджел Патрик Nigel Patrick Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Майкл Редгрейв Майкл Редгрейв Michael Redgrave
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