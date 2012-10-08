Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Испанец - трейлер
Киноафиша Трейлеры Испанец. Трейлер

Испанец. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 8 октября 2012
Испанец – Эта история, основанная на реальных событиях, рассказывает о жизни знаменитого испанского летчика Хосе Фернандеса. В конце тридцатых годов двадцатого века он приехал в СССР для службы в Красной Армии. Бравому летчику удается пройти всю Вторую мировую войну и остаться в живых. На непростом пути войны Хосе встречает русскую девушку Машу, с которой у него завязывается долгий роман. Ради своей любви летчик решает остаться в Советском Союзе. Но в то время интернациональные браки не слишком приветствовались властями. Они вынуждают Хосе уехать в Испанию, даже несмотря на то, что его возлюбленная ждет ребенка. Но через много лет внуку Хосе, ставшему авиамехаником, суждено будет участвовать в продолжении истории его предка.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

3.2 Испанец
Испанец драма, 2012, Россия
Волчок - тизер-трейлер 02:09
Волчок  тизер-трейлер
Хищник: Планета смерти - дублированный трейлер 01:59
Хищник: Планета смерти  дублированный трейлер
Филателия - трейлер 02:07
Филателия  трейлер
Нахимовцы. Янтарный берег - трейлер 01:15
Нахимовцы. Янтарный берег  трейлер
Август - трейлер 2 01:46
Август  трейлер 2
Тогда. Сейчас. Потом - дублированный трейлер 01:40
Тогда. Сейчас. Потом  дублированный трейлер
Астрал. Свеча ведьмы - дублированный трейлер 01:56
Астрал. Свеча ведьмы  дублированный трейлер
На высоте страха - дублированный трейлер 02:21
На высоте страха  дублированный трейлер
Первый на Олимпе - трейлер 02:01
Первый на Олимпе  трейлер
Буратино - трейлер 2 02:11
Буратино  трейлер 2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше