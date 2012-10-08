Испанец
– Эта история, основанная на реальных событиях, рассказывает о жизни знаменитого испанского летчика Хосе Фернандеса. В конце тридцатых годов двадцатого века он приехал в СССР для службы в Красной Армии. Бравому летчику удается пройти всю Вторую мировую войну и остаться в живых. На непростом пути войны Хосе встречает русскую девушку Машу, с которой у него завязывается долгий роман. Ради своей любви летчик решает остаться в Советском Союзе. Но в то время интернациональные браки не слишком приветствовались властями. Они вынуждают Хосе уехать в Испанию, даже несмотря на то, что его возлюбленная ждет ребенка. Но через много лет внуку Хосе, ставшему авиамехаником, суждено будет участвовать в продолжении истории его предка.
