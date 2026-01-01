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Фильмография
Мария Баева
Mariya Baeva
Киноафиша
Персоны
Мария Баева
Мария Баева
Mariya Baeva
Дата рождения
9 марта 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Марии Баевой
Родилась 9 марта 1989 года. Москва, СССР (Россия).
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