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Ассумпта Серна
Ассумпта Серна
Assumpta Serna
О персоне
Фильмография
Ассумпта Серна
Assumpta Serna
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Дата рождения
16 сентября 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Барселона, Каталония, Испания
Рост
170 см
Биография Ассумпты Серны
Родилась 16 сентября 1957 года. Барселона, Каталония, Испания.
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Фильмография Ассумпты Серны
Принцип неопределенности
мелодрама, драма
2009, США
6.0
Настройщик землетрясений
фэнтези, драма, мелодрама, детектив
2005, Германия / Великобритания / Франция
6.0
Стрелок
боевик, криминал, драма
1995, Чехия / Франция / Испания
5.0
Сто и одна ночь
комедия
1995, Великобритания / Франция
6.0
Дикая орхидея
мелодрама, драма
1990, США
4.0
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