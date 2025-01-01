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Дэвид Сигел
David Siegel
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Персоны
Дэвид Сигел
Дэвид Сигел
David Siegel
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.7
Медики Чикаго
(2015)
6.8
На самом дне
(2001)
6.7
Верный друг
(2024)
Фильмография Дэвид Сигел
Жанр
Все
Драма
Криминал
Мелодрама
Мистика
Год
Все
2024
2015
2012
2009
2005
2001
Все
6
Фильмы
5
Сериалы
1
Продюсер
4
Сценарист
3
Режиссер
5
6.7
Верный друг
The Friend
драма
2024, США
Смотреть трейлер
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7.7
Медики Чикаго
драма
2015, США
6.2
Развод в большом городе
What Maisie Knew
драма
2012, США
Смотреть трейлер
5.9
Принцип неопределенности
Uncertainty
мелодрама, драма
2009, США
6.2
Сезон орфографии
Bee Season
драма
2005, США
6.8
На самом дне
The Deep End
драма, криминал, мистика
2001, США
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