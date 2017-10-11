Поиски Алена Дюкасса

, 2017
La quête d'Alain Ducasse
Франция / документальный / 18+
О фильме

Ален Дюкасс едет на огород попробовать морковку. Ален Дюкасс летит в Токио на 10-летие своего ресторана в кабине пилота, ведь надо рассказать ему, как правильно готовить лобстера. Ален Дюкасс успевает заехать на ужин в Киото, а на утро, прямо с самолета, идет принимать десерты у своего кондитера. Архитектор версальского ресторана раскладывает перед Дюкассом чертежи, но маэстро улыбается — «Нет, ну что вы, а поесть?» — и накрывает посреди эскизов нешуточную поляну. Ален Дюкасс и Массимо Боттура кормят сардинами и жареными бананами обитателей фавел в Рио-де-Жанейро. Ален Дюкасс летит с инспекцией в свой ресторан в Гонконге и, раз уж по дороге, заезжает к пастухам в монгольский Каракорум. Сжатые в полтора часа экранного времени два года жизни человека, послужной список которого можно расписать на несколько страниц. Ален Дюкасс — шеф-повар, ресторатор, отельер, непревзойденный рекордсмен по числу мишленовских звезд, телезвезда, писатель, фермер, сыровар, шоколатье, живая легенда гастрономии и учитель доброго десятка таких же легенд, включая уже упомянутого Массимо Боттуру — номера один в нынешней табели о рангах лучших поваров мира. Но самое главное — человек, у которого и через тридцать лет бесконечных ужинов и дегустаций прожекторами загораются глаза при виде свежих овощей на гриле, правильно пожаренной рыбы и бокала хорошего вина.

В ролях

Ален Дюкасс
Массимо Боттура
Лоран Фабиус
Франсуа Олланд
Эмманюэль Макрон
Альбер II
Режиссер Жиль Де Мэтр
Сценарист Eric Roux, Жиль Де Мэтр
Композитор Арман Амар
Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 13 октября 2018
Премьера в мире 11 октября 2017
Дата выхода
11 октября 2017 Франция
7 сентября 2018 Швеция
1 августа 2019 Южная Корея
Другие названия
La quête d'Alain Ducasse, The Quest of Alain Ducasse, A Busca do Chef Ducasse, Alain Ducasse - kuchenne wyzwania, En kulinarisk resa med Alain Ducasse, Αλέν Ντικάς: Αναζητώντας την τέλεια γεύση, アラン・デュカス　宮廷のレストラン, 艾伦·杜卡斯的追逐

Рейтинг фильма

6.0
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
