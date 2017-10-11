Ален Дюкасс едет на огород попробовать морковку. Ален Дюкасс летит в Токио на 10-летие своего ресторана в кабине пилота, ведь надо рассказать ему, как правильно готовить лобстера. Ален Дюкасс успевает заехать на ужин в Киото, а на утро, прямо с самолета, идет принимать десерты у своего кондитера. Архитектор версальского ресторана раскладывает перед Дюкассом чертежи, но маэстро улыбается — «Нет, ну что вы, а поесть?» — и накрывает посреди эскизов нешуточную поляну. Ален Дюкасс и Массимо Боттура кормят сардинами и жареными бананами обитателей фавел в Рио-де-Жанейро. Ален Дюкасс летит с инспекцией в свой ресторан в Гонконге и, раз уж по дороге, заезжает к пастухам в монгольский Каракорум. Сжатые в полтора часа экранного времени два года жизни человека, послужной список которого можно расписать на несколько страниц. Ален Дюкасс — шеф-повар, ресторатор, отельер, непревзойденный рекордсмен по числу мишленовских звезд, телезвезда, писатель, фермер, сыровар, шоколатье, живая легенда гастрономии и учитель доброго десятка таких же легенд, включая уже упомянутого Массимо Боттуру — номера один в нынешней табели о рангах лучших поваров мира. Но самое главное — человек, у которого и через тридцать лет бесконечных ужинов и дегустаций прожекторами загораются глаза при виде свежих овощей на гриле, правильно пожаренной рыбы и бокала хорошего вина.