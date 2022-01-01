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Киноафиша Фильмы Большая страна Большая страна, 1958: актеры и роли
The Big Country Большая страна 1958 / США
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Большая страна, 1958: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям Уайлер Уильям Уайлер William Wyler
В ролях
Грегори Пек Грегори Пек Gregory Peck Джин Симмонс Gene Simmons Кэррол Бейкер Чарлтон Хестон Charlton Heston Берл Айвз Чарльз Бикфорд Charles Bickford
Одна
Одна
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Главная роль
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