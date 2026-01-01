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Постер фильма Сумасшедшая девчонка
6.8
Киноафиша Фильмы Сумасшедшая девчонка
6.8

Сумасшедшая девчонка

, 1943
Girl Crazy
США / мелодрама, мюзикл, комедия / 18+
Постер фильма Сумасшедшая девчонка
6.8

О фильме

Дэнни Чёрчилл, сын известного издателя, король вечеринок и женщин, но не стремящийся получить высшее образование. После очередных публикаций в прессе, отец решает отправить сына в колледж Коди на Западе, где со времен Гражданской войны не училась ни одна девушка. По дороге в колледж Дэнни случайно знакомиться с Джинджер Грэй, которая работает в местном почтовом отделении. Она прекрасно знает репутацию плейбоя и оставляет умника на пустой дороге. Наконец Дэнни добирается до городка и встречает своего соседа по комнате, Бада Ливермора, который знакомит его с жестким графиком школы…

В ролях

Микки Руни
Danny Churchill Jr.
Джуди Гарленд
Джуди Гарленд
Ginger Gray
Джил Стрэттон
Bud Livermore
Роберт Э. Стриклэнд
Henry Lathrop
Джун Аллисон
Specialty
Рагс Рэглэнд
'Rags'
Нэнси Уокер
Полли Уильямс
Гай Кибби
Дин Финеас Армор
Фрэнсис Рафферти
Marjorie Tait
Генри О’Нил
Mr. Churchill Sr.
Режиссер Басби Беркли, Норман Таурог
Сценарист Фред Ф. Финклхофф, Гай Болтон, Jack McGowan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1943
Премьера в мире 26 ноября 1943
Дата выхода
26 ноября 1943 США
Бюджет $1 140 850
Сборы в мире $241
Производство Loew's
Другие названия
Girl Crazy, Loco por ellas, Doidinho Por Saias, Fou de girls, Loco por las chicas, Louco por Saias, Me villissä lännessä, Nebun dupa fete, Vi i vilda västern, When the Girls Meet the Boys, Zwariowana dziewczyna, Луд по момичетата, Сумасшедшая девчонка

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
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саундтрек фильма Сумасшедшая девчонка

Отзывы о фильме

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