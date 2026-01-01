Дэнни Чёрчилл, сын известного издателя, король вечеринок и женщин, но не стремящийся получить высшее образование. После очередных публикаций в прессе, отец решает отправить сына в колледж Коди на Западе, где со времен Гражданской войны не училась ни одна девушка. По дороге в колледж Дэнни случайно знакомиться с Джинджер Грэй, которая работает в местном почтовом отделении. Она прекрасно знает репутацию плейбоя и оставляет умника на пустой дороге. Наконец Дэнни добирается до городка и встречает своего соседа по комнате, Бада Ливермора, который знакомит его с жестким графиком школы…

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