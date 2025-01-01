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Постер фильма Пират
Постер фильма Пират
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Пират

Пират

The Pirate 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Чтобы завоевать сердце романтически настроенной девушки, актер из бродячей труппы выдает себя за знаменитого пирата, в то время как ее скучный жених всеми силами пытается скрыть свое темное прошлое.
Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1948
Премьера в мире 11 июня 1948
Дата выхода
11 июня 1948 США
25 июля 1949 Франция
Бюджет $3 700 000
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
The Pirate, El pirata, A kalóz, De piraat, Der Pirat, Il pirata, Kara Şeytan, Le pirate, O peiratis, O Pirata, O Pirata dos Meus Sonhos, Paula kaulassa, Pirat, Piratas, Piraten, Piratul, Sørøveren, Ο πειρατής, Пират, Пиратът, 踊る海賊（1948）
Режиссер
Винсент Миннелли
Винсент Миннелли
В ролях
Джин Келли
Джуди Гарленд
Джуди Гарленд
Уолтер Слезак
Глэдис Купер
Реджинальд Оуэн
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
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