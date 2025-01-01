Чтобы завоевать сердце романтически настроенной девушки, актер из бродячей труппы выдает себя за знаменитого пирата, в то время как ее скучный жених всеми силами пытается скрыть свое темное прошлое.
СтранаСША
Продолжительность1 час 42 минуты
Год выпуска1948
Премьера в мире11 июня 1948
Дата выхода
11 июня 1948
США
25 июля 1949
Франция
Бюджет$3 700 000
ПроизводствоMetro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
The Pirate, El pirata, A kalóz, De piraat, Der Pirat, Il pirata, Kara Şeytan, Le pirate, O peiratis, O Pirata, O Pirata dos Meus Sonhos, Paula kaulassa, Pirat, Piratas, Piraten, Piratul, Sørøveren, Ο πειρατής, Пират, Пиратът, 踊る海賊（1948）