Израненные сердца, 2016

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о выходе в прокат 7.1 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 2 часа 21 минута Год выпуска 2016 Премьера в мире 7 августа 2016 Возраст 18+ Режиссер Раду Жуде В ролях Сербан Павлу Габриел Спахиу София Николаеску Ивана Младенович Все актеры и съемочная группа 2 постера

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