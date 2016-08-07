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Израненные сердца
Inimi Cicatrizate
Израненные сердца, 2016
2016 / Румыния / Германия
7.1
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Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
драма
биография
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7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
2 часа 21 минута
Год выпуска
2016
Премьера в мире
7 августа 2016
Возраст
18+
Режиссер
Раду Жуде
В ролях
Сербан Павлу
Габриел Спахиу
София Николаеску
Ивана Младенович
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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