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Израненные сердца Израненные сердца
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Inimi Cicatrizate

Израненные сердца, 2016

2016 / Румыния / Германия
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2016
Премьера в мире 7 августа 2016
Возраст 18+
Режиссер
Раду Жуде
Раду Жуде
В ролях
Сербан Павлу
Габриел Спахиу
София Николаеску
Ивана Младенович
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Израненные сердца 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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