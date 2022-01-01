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Козмина Стратан
Козмина Стратан
Cosmina Stratan
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Козмина Стратан
Cosmina Stratan
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Дата рождения
20 октября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Яссы, Румыния
Фильмография Козмина Стратан
Брат и сестра
драма
2022, Франция
5.0
Шелли
ужасы, драма
2016,
5.0
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