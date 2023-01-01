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За холмами За холмами
Киноафиша Фильмы За холмами Награды и номинации фильма За холмами
Dupa dealuri За холмами 2012 / Румыния
7.0 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма За холмами

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2012 Каннский кинофестиваль 2012
Лучшая актриса
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
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Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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