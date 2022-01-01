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Желтый клевер Желтый клевер
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Желтый клевер, 2019

2019 / Россия
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О фильме

Начало XX века. Уральский золотопромышленник Николай Каменев спасает свои капиталы, вступая в сговор с болгарином Димитром, в обмен на руку и сердце дочери Люси. Теперь свадьба Люси с её возлюбленным Александром оказывается под угрозой, как и её судьба.

2020 год. Студентка радио факультета Алиса Пряникова под влиянием матери пытается построить отношения с мажором Димой. Но судьба знакомит её с простым парнем Сашей. Алиса начинает подозревать, что их знакомство как-то связано с преследующими её видениями о жизни несчастной Люси. Теперь Алисе предстоит не только понять и отстоять свои чувства, но и столкнуться с невероятным.

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Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2019
Возраст 12+
Режиссер
Людмила Томилова
В ролях
Мария Ясная
Валентина Сизоненко
Артем Потапов
Борис Горнштейн
Вячеслав Молочков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Желтый клевер 1 постер
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Желтый клевер
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Кадры из фильма Все кадры
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