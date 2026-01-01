Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Ясная
Mariya Yasnaya
Мария Ясная
Мария Ясная
Mariya Yasnaya
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
5.4
Желтый клевер
(2019)
4.7
Сомнамбула
(2012)
Фильмография Мария Ясная
Жанр
Все
Драма
Триллер
Год
Все
2019
2012
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.4
Желтый клевер
Zheltyy klever
драма
2019, Россия
4.7
Сомнамбула
Somnambula
триллер, драма
2012, Россия
Смотреть трейлер
