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Донателла Финокьяро
Донателла Финокьяро
Donatella Finocchiaro
О персоне
Фильмография
Донателла Финокьяро
Donatella Finocchiaro
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Дата рождения
16 ноября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Биография Донателлы Финокьяро
Родилась 16 ноября 1970 года. Катания, Италия.
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Фильмография Донателлы Финокьяро
Тайна сестер Макалузо
драма
2020, Италия
5.0
Убийство по-итальянски
криминал, драма, исторический
2020, Италия
5.0
Счастье быть одной
комедия
2016, Италия
6.0
Жизнь на вулкане
документальный
2014, Италия
6.0
Любовь. Инструкция по применению
комедия, мелодрама
2011, Италия
7.0
Материк
драма
2011, Франция / Италия
6.0
Утерянные поцелуи
драма
2010, Италия
5.0
Порядочные люди
драма
2008, Италия
0.0
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