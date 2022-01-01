Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вихрь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Материк
Отзывы о фильме «Материк»
Terraferma
Материк
2011 / Франция / Италия
Трейлер
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
Смотреть за 1 ₽
Смотреть за 1 ₽
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Отзывы о фильме «Материк»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Хранитель тайн
2 комментария
Любовь без размера
3 комментария
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
16 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Иван Семёнов: Школьный переполох
Написать отзыв
2022, Россия, комедия, семейный
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Лавстори
Рецензия
Написать отзыв
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Лавстори
Рецензия
Написать отзыв
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Вершина страха
Написать отзыв
2022, Великобритания, драма
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Красная Шапочка
Отзывы
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Сказка для старых
Рецензия
Отзывы
2021, Россия, драма, криминал
Умереть за доллар
Рецензия
Написать отзыв
2022, Канада, триллер, вестерн
Related video
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Авторизация по e-mail