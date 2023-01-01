Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрак у озера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Порядочные люди
Киноафиша Фильмы Порядочные люди
Galantuomini, I

Порядочные люди, 2008

2008 / Италия
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Город Лечче, девяностые годы. Всеми уважаемый судья Иньяцио, долгие годы работавший на севере Италии, недавно вернулся в родные края. И заново встретился с Лучией, в которую всегда был тайно влюблен. Лучия родила сына от Инфантино, одного из самых активных наркоторговцев города, и работает в парфюмерной компании, но только для прикрытия. На самом деле она – правая рука мафиозного босса Кармина Дза, «хозяина» криминальной организации «Санта Корона Унита», власть и могущество которой в эти годы достигает пика. Ключевой элемент этого необычного сочетания мелодрамы и фильма-исследования – намеченная отдельными штрихами фигура женщины-мафиози.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Режиссер
Эдоардо Винспеаре
В ролях
Донателла Финокьяро
Донателла Финокьяро
Беппе Фиорелло
Джиоиа Спациани
Джорджио Коланджели
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Утерянные поцелуи (2010)
5.6153846
Материк
Материк (2011)
6.5
Праздника не будет
Праздника не будет (1998)
4.6
Присутствие великолепия
Присутствие великолепия (2012)
4.8
Тайна сестер Макалузо
Тайна сестер Макалузо (2020)
5.142857
Хлорка
Хлорка (2015)
5.818182
Убийство по-итальянски
Убийство по-итальянски (2020)
5.6
Постер фильма Порядочные люди 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Мизантроп
Мизантроп
2023, США, боевик, криминал, драма
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Волшебная флейта
Волшебная флейта
2022, Германия, мюзикл
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App