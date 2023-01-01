Порядочные люди, 2008

Город Лечче, девяностые годы. Всеми уважаемый судья Иньяцио, долгие годы работавший на севере Италии, недавно вернулся в родные края. И заново встретился с Лучией, в которую всегда был тайно влюблен. Лучия родила сына от Инфантино, одного из самых активных наркоторговцев города, и работает в парфюмерной компании, но только для прикрытия. На самом деле она – правая рука мафиозного босса Кармина Дза, «хозяина» криминальной организации «Санта Корона Унита», власть и могущество которой в эти годы достигает пика. Ключевой элемент этого необычного сочетания мелодрамы и фильма-исследования – намеченная отдельными штрихами фигура женщины-мафиози.