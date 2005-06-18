Обезьяна

, 2005
The Ape
США / комедия, драма / 18+
О фильме

Многие запомнили Джеймса Франко по фильму «Восстание планеты обезьян». По иронии судьбы, его режиссерский дебют состоялся в фильме с родственным названием «Обезьяна», вышедшем в 2005 году. В отличие от вышеупомянутого фантастического блокбастера, «Обезьяна» – это комедия. Помимо того, что Франко занял режиссерское кресло, он сам написал сценарий к картине, спродюсировал ее и сыграл главную роль. Главный герой истории, которая будет разворачиваться на наших глазах, – рефлексирующий писатель в поисках вдохновения. Как и любому творческому, тонко чувствующему человеку, Гарри нужно уединение, чтобы родить нечто гениальное. Именно поэтому он специально снимает квартиру, чтобы здесь, отвлекшись от земных хлопот, наконец-то наваять нетленный роман. Но покой автора нарушает незваный гость, а точнее, сосед по комнате, которым оказывается самая настоящая горилла, притом довольно наглая, но не лишенная определенного обаяния. 

В ролях

Джеймс Франко
Брайан Лэлли
Стэйси Миллер
Винс Джоливетт
Allison Bibicoff
Nori Jill Phillips
Режиссер Джеймс Франко
Сценарист Джеймс Франко, Мерриуизер Уильямс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 18 июня 2005
18 июня 2005 США
Бюджет $225 000
Производство Rabbit Bandini Productions
Другие названия
The Ape, A majom, O Macaco, Sağduyu, Simiosis, The Ape - Auf diesem Planeten laust dich der Affe ..., Обезьяна, ジェームズ・フランコVSエイプ

Рейтинг фильма

4.8
4.3 IMDb
Отзывы о фильме

Фильмы похожие на Обезьяна

Шум и ярость
Шум и ярость драма
2014, США
4.0
Интерьер: Садо-мазо-гей бар
Интерьер: Садо-мазо-гей бар драма
2013, США
5.0
Когда я умирала
Когда я умирала драма
2013, США
5.0
Разрушенная башня
Разрушенная башня драма, биография
2011, США
5.0
Франкофрения (или Не убивай меня, я знаю, где ребенок)
Франкофрения (или Не убивай меня, я знаю, где ребенок) триллер, короткометражный, комедия
2012, США
4.0
Сэл Минео: Биография
Сэл Минео: Биография биография
2013, США
4.0
Зеровилль
Зеровилль драма, комедия
2019, США
5.0
Горе-творец
Горе-творец драма, комедия
2017, США
7.0
Дитя божье
Дитя божье драма
2013, США
5.0
Долгий дом драма
2018, США
5.0
И проиграли бой
И проиграли бой драма
2015, США
6.0
Отвязные каникулы
Отвязные каникулы драма, комедия, приключения
2013, США
5.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Петрушка
Петрушка
2026, Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Гуру
Гуру
2025, Франция, триллер
Толстяк Юзи
Толстяк Юзи
2025, Китай / Иран, анимация
Королек моей любви
Королек моей любви
2026, Россия / Индия, комедия, мюзикл
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
