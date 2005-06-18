Многие запомнили Джеймса Франко по фильму «Восстание планеты обезьян». По иронии судьбы, его режиссерский дебют состоялся в фильме с родственным названием «Обезьяна», вышедшем в 2005 году. В отличие от вышеупомянутого фантастического блокбастера, «Обезьяна» – это комедия. Помимо того, что Франко занял режиссерское кресло, он сам написал сценарий к картине, спродюсировал ее и сыграл главную роль. Главный герой истории, которая будет разворачиваться на наших глазах, – рефлексирующий писатель в поисках вдохновения. Как и любому творческому, тонко чувствующему человеку, Гарри нужно уединение, чтобы родить нечто гениальное. Именно поэтому он специально снимает квартиру, чтобы здесь, отвлекшись от земных хлопот, наконец-то наваять нетленный роман. Но покой автора нарушает незваный гость, а точнее, сосед по комнате, которым оказывается самая настоящая горилла, притом довольно наглая, но не лишенная определенного обаяния.