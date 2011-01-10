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Постер фильма Возвращение
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6.0 Рейтинг IMDb: 6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Возвращение

Возвращение

Return 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История женщины, возвратившейся с войны к мужу и детям, в маленький городок, и пытающейся начать жить нормальной жизнью.
Возвращение - трейлер
Возвращение  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 10 января 2011
Сборы в мире $16 886
Производство 2.1 Films, Fork Films, Meredith Vieira Productions
Другие названия
Return, Powrót rekruta, Возвращение
Режиссер
Лиза Джонсон
В ролях
Линда Карделлини
Линда Карделлини
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Джон Слэттери
Джон Слэттери
Талия Балсам
Пол Спаркс
Пол Спаркс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.0
Оцените 11 голосов
6 IMDb
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Возвращение Отрывок 1
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