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Рейтинги
6.0
Рейтинг IMDb: 6
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Возвращение
Возвращение
Return
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
О фильме
История женщины, возвратившейся с войны к мужу и детям, в маленький городок, и пытающейся начать жить нормальной жизнью.
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Возвращение
трейлер
трейлер
Страна
США
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2011
Премьера в мире
10 января 2011
Сборы в мире
$16 886
Производство
2.1 Films, Fork Films, Meredith Vieira Productions
Другие названия
Return, Powrót rekruta, Возвращение
Режиссер
Лиза Джонсон
В ролях
Линда Карделлини
Майкл Шеннон
Джон Слэттери
Талия Балсам
Пол Спаркс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.0
Оцените
11
голосов
6
IMDb
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