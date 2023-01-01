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Беспечные времена в «Риджмонт Хай»
Беспечные времена в «Риджмонт Хай», 1982: актеры и роли
Fast Times at Ridgemont High
Беспечные времена в «Риджмонт Хай»
1982 / США
7.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Беспечные времена в «Риджмонт Хай», 1982: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эми Хекерлинг
Amy Heckerling
В ролях
Шон Пенн
Sean Penn
Дженнифер Джейсон Ли
Jennifer Jason Leigh
Роберт Романус
Robert Romanus
Брайан Бэкер
Brian Backer
Фиби Кейтс
Phoebe Cates
Рей Уолстон
Ray Walston
Джадж Рейнхолд
Judge Reinhold
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Переводчик
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