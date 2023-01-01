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Беспечные времена в «Риджмонт Хай» Беспечные времена в «Риджмонт Хай»
Киноафиша Фильмы Беспечные времена в «Риджмонт Хай» Беспечные времена в «Риджмонт Хай», 1982: актеры и роли
Fast Times at Ridgemont High Беспечные времена в «Риджмонт Хай» 1982 / США
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Беспечные времена в «Риджмонт Хай», 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эми Хекерлинг Amy Heckerling
В ролях
Шон Пенн Шон Пенн Sean Penn Дженнифер Джейсон Ли Дженнифер Джейсон Ли Jennifer Jason Leigh Роберт Романус Robert Romanus Брайан Бэкер Brian Backer Фиби Кейтс Phoebe Cates Рей Уолстон Ray Walston Джадж Рейнхолд Judge Reinhold
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
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