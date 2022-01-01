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Газетчик Газетчик
Киноафиша Фильмы Газетчик Газетчик, 2012: актеры и роли
The Paperboy Газетчик 2012 / США
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Газетчик, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ли Дэниелс Ли Дэниелс Lee Daniels
В ролях
Зак Эфрон Зак Эфрон Zac Efron Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Джон Кьюсак Джон Кьюсак John Cusack Мэттью МакКонахи Мэттью МакКонахи Matthew McConaughey Скотт Гленн Скотт Гленн Scott Glenn Дэвид Ойелоуо Дэвид Ойелоуо David Oyelowo Мейси Грэй Мейси Грэй Macy Gray
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