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Газетчик Газетчик
Киноафиша Фильмы Газетчик Награды и номинации фильма Газетчик
The Paperboy Газетчик 2012 / США
6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Награды и номинации фильма Газетчик

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
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Праздники
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