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Напролом Напролом
Киноафиша Фильмы Напролом Отзывы о фильме «Напролом»
The Hard Way Напролом 1991 / США
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Напролом»

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LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Мда... Фильм отстой полный . Реально , как мой друг сказал , я бы такой фильм про космос мог бы посмотреть по телевизору по каналу ТВ-3 =))))) ТАм каждый день такую чушь показывают .

Дешёвый , ужасный фильм. Может в 1995 году , я бы сказал вау.



Ребят не тратьте деньги ни в коем случае !! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Хромакей и несуразный сценарий.

Пирс выглядит круто, но запоминается тем, что его всю дорогу бьют, в основном по голове.

Фуфлокино.

3/10, за "улыбашку".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Это что фильм 1995 года ????? Ппц такое ГГ . Реально как будто старьё смотришь десятилетней давности ✊

0/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Капелька Солнца 27 мая 2020, 00:06
Фильм , где одни дегенераты, пытаются справится с другими, ещё и в космосе. Фильм г....но.
27 мая 2020, 00:06 Ответить
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