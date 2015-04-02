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Напролом
Отзывы о фильме «Напролом»
The Hard Way
Напролом
1991 / США
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
Мда... Фильм отстой полный . Реально , как мой друг сказал , я бы такой фильм про космос мог бы посмотреть по телевизору по каналу ТВ-3 =))))) ТАм каждый день такую чушь показывают .
Дешёвый , ужасный фильм. Может в 1995 году , я бы сказал вау.
Ребят не тратьте деньги ни в коем случае !! ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Хромакей и несуразный сценарий.
Пирс выглядит круто, но запоминается тем, что его всю дорогу бьют, в основном по голове.
Фуфлокино.
3/10, за "улыбашку".
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
Это что фильм 1995 года ????? Ппц такое ГГ . Реально как будто старьё смотришь десятилетней давности ✊
0/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Капелька Солнца
27 мая 2020, 00:06
Фильм , где одни дегенераты, пытаются справится с другими, ещё и в космосе. Фильм г....но.
27 мая 2020, 00:06
0
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Дешёвый , ужасный фильм. Может в 1995 году , я бы сказал вау.
Ребят не тратьте деньги ни в коем случае !! ✊
Пирс выглядит круто, но запоминается тем, что его всю дорогу бьют, в основном по голове.
Фуфлокино.
3/10, за "улыбашку".
0/10
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