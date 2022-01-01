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Сережа Сережа
Киноафиша Фильмы Сережа Сережа, 1960: актеры и роли
Сережа 1960 / СССР
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Сережа, 1960: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Георгий Данелия Георгий Данелия Игорь Таланкин Igor Talankin
В ролях
Борис Бархатов Сергей Бондарчук Сергей Бондарчук Sergei Bondarchuk Ирина Скобцева Ирина Скобцева Любовь Соколова Любовь Соколова Lyubov Sokolova Василий Бровкин Vasili Brovkin Наталья Чечеткина
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