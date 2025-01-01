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Киноафиша Фильмы Приключения Огуречика

Приключения Огуречика

Priklucheniya Ogurechika 18+
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О фильме

Про доброго и веселого Огуречика, который прогнал из огорода серого воришку — мышь.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 1 января 1970
Дата выхода
1 января 1970 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Priklucheniya Ogurechika, The Adventures of a Little Cucumber, Приключения Огуречика, The Adventures of Ogurechik
Режиссер
Владимир Данилевич
В ролях
Лидия Королева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 14 голосов
6.7 IMDb
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Приключения Огуречика

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