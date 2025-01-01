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Приключения Огуречика
Приключения Огуречика
Priklucheniya Ogurechika
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детский
короткометражный
анимация
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О фильме
Про доброго и веселого Огуречика, который прогнал из огорода серого воришку — мышь.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1970
Премьера в мире
1 января 1970
Дата выхода
1 января 1970
СССР
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Priklucheniya Ogurechika, The Adventures of a Little Cucumber, Приключения Огуречика, The Adventures of Ogurechik
Режиссер
Владимир Данилевич
В ролях
Лидия Королева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.4
Оцените
14
голосов
6.7
IMDb
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